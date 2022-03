Nhơn Hội New City hấp dẫn nhà đầu tư

Phối cảnh một góc khu đô thị Nhơn Hội New City.

Thời gian qua, Việt Nam đã chứng kiến diễn biến phức tạp của thị trường vàng. Cụ thể, giá vàng liên tục "lập đỉnh" mới, cao nhất lịch sử với hơn 74 triệu đồng/lượng, sau đó lại lao dốc không phanh khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Cùng với tình hình chính trị thế giới biến động, khiến nhiều người không dám mạo hiểm "mạnh tay" rót vốn vào vàng.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một lựa chọn thay thế cho vàng vì tính ít rủi ro. Tuy nhiên, hiện nay mặt bằng lãi suất huy động ở mức khá thấp, trung bình 4-7%/năm với tiền gửi có kỳ hạn và khoảng 0,1%/năm với tiền gửi không kỳ hạn.

Do đó, không ít nhà đầu tư chọn chứng khoán vì đây là kênh linh hoạt, có thể mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, chứng khoán có khả năng sinh lời cao nếu đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu. Song, để đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả, nhà đầu tư phải bỏ nhiều thời gian để theo dõi sát sao tình hình kinh tế chính trị, am hiểu thị trường cũng như đòi hỏi tính kỹ thuật và kỷ luật để đảm bảo chiến lược đề ra ban đầu mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông khi thị trường "nhảy múa".

Phối cảnh tổng thể dự án bất động sản ven biển.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn trung thành với kênh bất động sản - kênh giữ tiền trong trung và dài hạn. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển có sổ đỏ riêng, sở hữu lâu dài được ưa chuộng.

"Thứ nhất, nguồn cung các dự án đất nền ven biển sổ đỏ rất hạn chế nên mang tính khan hiếm, trong khi với bất động sản, sản phẩm càng khan hiếm càng dễ dàng gia tăng giá trị. Thứ hai, đây là loại hình có tỷ suất sinh lời cao, hình thức khai thác đa dạng. Thứ ba, đất nền là của để dành bảo toàn giá trị tốt tại mọi thời điểm", anh H. Luân - một nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm lâu năm chia sẻ.

Tọa lạc tại quốc lộ 19B, khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, khu đô thị Nhơn Hội New City thu hút giới bất động sản bởi dự án không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu đầu tư đất nền ven biển sổ đỏ sở hữu lâu dài mà còn là nơi an cư hoặc khai thác các dịch vụ, mô hình kinh tế đêm liên quan đến phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Từ dự án, cư dân tương lai và du khách chỉ mất khoảng 5 phút để tới 2 điểm du lịch nổi tiếng Kỳ Co - Eo Gió, 10 phút để tới ga Quy Nhơn, 20 phút để tới bay quốc tế Phù Cát…

Với lợi thế pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích nội khu độc đáo, đất nền ven biển tại Nhơn Hội New City thu hút nhà đầu tư (Ảnh phối cảnh dự án).

Nhơn Hội New City có quy mô 116 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp đa công năng, đa tiện ích. Bên trong dự án có các tiện ích hiện đại phục vụ các cư dân tương lai và du khách như: Công viên ánh sáng, quảng trường biển, phố đi bộ, phố mua sắm, trường học tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe…

Đơn vị phát triển dự án đang giới thiệu sản phẩm đất nền ở phân khu 2, 4, 9 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, với chương trình "Deal nóng liền tay, nhận ngay bất ngờ", khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng 100 triệu đồng khi mua nền nhà phố liên kế, tặng 150 triệu đồng khi mua nền nhà phố liên kế thương mại. Hay chương trình "Xây nhà ngay nhận ngay ưu đãi", đơn vị phát triển dự án dành tặng khách hàng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay.

Khách hàng có hộ khẩu thường trú tại Bình Định, TPHCM, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên còn được chiết khấu thêm 1% từ chương trình "Ưu đãi thật đã, giao dịch thả ga". Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất tối đa 18 tháng, chiết khấu lên đến 6,5% nếu chọn phương thức thanh toán nhanh.

Tìm hiểu thông tin thêm về dự án, liên hệ:

Hotline: 0931 636 838.

Website: nhonhoinewcity.com.vn