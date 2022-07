Nhôm - điểm nhấn của kiến trúc hiện đại

Không đứng ngoài xu hướng thế giới, kiến trúc Việt Nam cũng đang chứng kiến sự lên ngôi của nhôm. Trong đó, sự tiên phong của một số doanh nghiệp hướng đến những giá trị cốt lõi như chất lượng, đổi mới, bền vững đã góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn loại vật liệu này.

Nhôm - kim loại diệu kỳ

Nhôm đang được ứng dụng trong mọi mặt cuộc sống, từ làm vỏ bình nhiên liệu, hệ thống bảo vệ và vỏ tàu con thoi cho đến những vật dụng gần gũi hơn như những chiếc laptop, điện thoại thông minh, bàn ghế, lon nước…

Trong kiến trúc, nhôm có một đặc tính quan trọng là nhẹ. Với cùng sức chịu tải, các công trình bằng nhôm nặng chỉ bằng 1/3 so với công trình bằng thép và 1/7 so với bê tông cốt thép. Kết hợp với tính linh hoạt, dễ tạo hình, bền chắc trong mọi điều kiện thời tiết, nhôm giúp các kiến trúc sư tạo ra những công trình đầy ấn tượng về mặt thị giác. Ví dụ tiêu biểu là tòa nhà The Wave ở Hà Lan, với bề mặt uốn lượn như những con sóng.

Bề mặt nhôm kính chống chọi tốt trước độ ẩm và muối do công trình nằm sát biển (Ảnh: architectureguide.nl).

Nhôm còn phù hợp với lối sống hiện đại là thân thiện với môi trường nhờ khả năng tuần hoàn qua nhiều thế hệ. Việc tái chế nhôm chỉ mất 1/5 năng lượng so với sản xuất - vừa giảm khí thải carbon vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, các công ty nhôm như An Lập Phát đang áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế như ISO 9001:2015, ASTM B221M-21, hay tiêu chuẩn tại Việt Nam như QCVN 16:2017/BXD, nhằm mang đến sản phẩm tốt nhất cho từng gia đình.

Hệ thống sản phẩm của An Lập Phát đạt được nhiều tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Nhà đẹp nhờ nhôm

Trong các công trình xây dựng, bộ phận được nhìn vào trước tiên và mang dấu ấn chắc chắn là các khung cửa. Trong xu hướng hiện đại, những cánh cửa nhôm đang lên ngôi với độ bền lên đến 20-25 năm. Nhôm không bị ôxy hóa, không bị ăn mòn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều của Việt Nam.

Tùy theo thiết kế kiến trúc mà có thể dùng cửa đi mở quay hay mở lùa nhằm đạt được độ thẩm mỹ và tính tiện dụng cao nhất cho công trình. Cửa đi mở quay là kiểu cửa truyền thống, được sử dụng trong hầu hết các công trình lớn nhỏ. Cửa đi mở quay từ thương hiệu uy tín có chất lượng vượt trội, trọng lượng tinh chỉnh phù hợp với từng thiết kế kiến trúc, sử dụng loại kính kiên cố, nhôm chất lượng bền chắc, cách âm, kín gió, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng cho công trình. Còn cửa đi mở lùa giúp tối đa diện tích và không gian, có tính ứng biến cao cho mọi thách thức về không gian xây dựng thành thị. Cửa lùa chất lượng cao đảm bảo được khả năng cách âm, kín gió, vận hành êm ái, kèm theo phụ kiện thông minh chống va đập, an toàn cho người sử dụng.

Cửa sổ mở quay của An Lập Phát ghi dấu trong lòng người tiêu dùng nhờ nhiều ưu điểm vượt trội.

Tương tự là với cửa sổ - với các thiết kế cao tầng thì cửa số mở lùa, mở hất được ưa chuộng vì tránh các va đập nguy hiểm trong điều kiện thời tiết mưa bão. Còn cửa sổ mở quay thì phổ biến trong hầu hết các thiết kế kiến trúc. Cửa sổ mở quay từ thương hiệu uy tín có chất liệu cứng cáp, phụ kiện bản lề chắc chắn, góc mở tối đa, giúp thoáng khí khi mở cửa. Còn khi nhôm kết hợp với kính cường lực để làm vách ngăn thì sẽ mang lại nét hiện đại, sang trọng, giúp thông thoáng tầm nhìn cho người sử dụng, tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư và tách biệt cần thiết giữa các không gian.

Một ứng dụng khác của nhôm trong ngôi nhà là vật dụng nội thất. Nội thất nhôm với thiết kế sáng tạo, độc đáo giúp điểm tô cho không gian hiện đại, gia tăng tính thẩm mỹ cho thiết kế. Nội thất nhôm cũng không bị ẩm mốc, mối mọt. Nhôm còn ít bám bụi nên việc vệ sinh không hề tốn sức hay tốn thời gian.

Bên cạnh các sản phẩm ngoại thất, An Lập Phát còn cung cấp các sản phẩm nội thất nhôm chất lượng cao.

Là thương hiệu Việt tiên phong nâng tầm giá trị của nhôm cho cuộc sống an cư, lập nghiệp, phát triển, An Lập Phát được tin tưởng với nhiều giải pháp ứng dụng nhôm trong không gian sống hiện đại, từ nội tới ngoại thất, xây dựng phát triển đa dạng thương hiệu cho mọi phân khúc. Nổi bật nhất là Đại Tân - thương hiệu "nhôm quốc dân" cho các gia đình; Yng Hua - thương hiệu nhôm cao cấp tiêu chuẩn Đài Loan được An Lập Phát phân phối độc quyền; thương hiệu nhôm Fuji được đón nhận như một giải pháp tối ưu chi phí cho khách hàng…

Các sản phẩm nhôm An Lập Phát đang là điểm nhấn kiến trúc cho rất nhiều ngôi nhà trên khắp cả nước.

Theo đuổi giá trị bền vững, An Lập Phát còn nỗ lực mang đến cho người Việt những sản phẩm chất lượng, an toàn và thân thiện môi trường. An Lập Phát còn chú trọng xây dựng những chương trình hành động vì cộng đồng, đồng hành cùng các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn.