Nhiều hoạt động ý nghĩa của NAPAS tại sự kiện "Sóng Festival"

Các hoạt động có hàng nghìn phần quà và chương trình bốc thăm trúng thưởng phần quà giá trị (xe máy, laptop, tai nghe) lên đến gần 200 triệu đồng dành cho giới trẻ.

Nhận nhiều quà tặng NAPAS trong lễ hội thanh toán số

Nhằm mang đến những trải nghiệm thanh toán số ý nghĩa, NAPAS đã tổ chức các hoạt động thu hút nhiều sinh viên đến gian hàng thương hiệu ngay trong ngày đầu tiên khai mạc sự kiện "Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2023". Sự kiện diễn ra vào tối 6/10 trên sân Đại học Sư Phạm Hà Nội ở 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồng Hoa (sinh viên năm nhất, Đại học Sư Phạm Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia sự kiện. Tôi thấy chương trình hoành tráng, trẻ trung, sôi động. Gian hàng NAPAS có nhiều quà tặng, dù phải xếp hàng nhưng tôi và bạn đi cùng đều vui vì trả lời hết câu hỏi và có quà mang về".

Lần đầu được trải nghiệm thanh toán Tap to phone (thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại) tại gian hàng NAPAS, Trọng Đức (sinh viên năm ba, Đại học Ngoại thương) chia sẻ: "Thanh toán không dùng tiền mặt giờ phổ biến, tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ khi đến đây, tôi mới được thử thanh toán bằng cách chạm thẻ chip vào điện thoại, tôi thấy bất ngờ và mới mẻ. Chương trình thực sự hấp dẫn đối với sinh viên chúng tôi".

Tổng giám đốc NAPAS phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện Sóng Festival (Ảnh: NAPAS).

Ngày thẻ Việt Nam là chương trình thường niên do báo Tiền Phong phối hợp NAPAS tổ chức nhằm thúc đẩy truyền thông các phương thức thanh toán mới và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Trong chương trình khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc NAPAS - cũng nhận định Sóng Festival năm nay là sự kiện thanh toán số quy mô nhất từ trước tới nay với sự tham gia của các ngân hàng lớn, công ty tài chính, fintech (công nghệ tài chính) cùng nhiều thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, F&B,...

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các bạn trẻ được trực tiếp trải nghiệm các hình thức thanh toán hiện đại, sáng tạo và mới nhất hiện nay như thẻ chip không tiếp xúc (contacless), VietQR, Tap to phone, ....

Hàng nghìn phần quà dành tặng giới trẻ tại gian hàng NAPAS (Ảnh: NAPAS).

Để giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, NAPAS tổ chức nhiều trò chơi tương tác tại gian hàng như trò chơi "Tìm hiểu kiến thức sản phẩm, dịch vụ", "Nhanh tay nhanh mắt tạo mã VietQR", "Tâm đầu ý hợp", "Đuổi hình bắt chữ".

Ngoài ra, các sinh viên được tặng móc khóa in mã VietQR cá nhân cũng như chụp ảnh lấy ngay, check-in (đăng ký) nhận quà tại gian hàng NAPAS. Hàng nghìn phần quà trao tặng đến các sinh viên gồm túi xách in mã VietQR, túi đeo chéo in hình nhân vật thỏ của ngày thẻ, ô cầm tay đa năng tích hợp đèn pin, túi bao tử gấu bông... trong những ngày diễn ra sự kiện.

NAPAS cũng dành toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động tại gian hàng để ủng hộ Quỹ thiện nguyện của Ngày thẻ Việt Nam nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Cơ hội trúng quà từ NAPAS

Cũng trong thời gian diễn ra sự kiện Sóng festival, NAPAS phối hợp báo Tiền Phong tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị quà tặng lên tới gần 200 triệu đồng cho các bạn trẻ tham gia chương trình.

Cơ cấu giải thuởng gồm một giải nhất - xe máy Vision 2023 bản tiêu chuẩn, 5 giải nhì - laptop Dell Inspiron 15 N3520 i5 1235U/8GB/256GB/15.6, 10 giải ba - tai nghe Airpods 3 2022, 20 giải khuyến khích - chuyển khoản một triệu đồng bằng VietQR.

Chương trình "Bốc thăm may mắn" với nhiều quà giá trị khi tham dự sự kiện Sóng Festival (Ảnh: NAPAS).

Cụ thể, trong thời gian từ 7/10 - 8/10, khách hàng trải nghiệm thanh toán bằng thẻ NAPAS qua POS, Tap to phone hoặc VietQR nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng tại khu vực vào cửa (check-in) của sự kiện Sóng Festival.

Trên phiếu bốc thăm đã có đầy đủ phần điền thông tin cá nhân, khách hàng sẽ giữ phần "Dành cho khách hàng" và mang phần "Dành cho NAPAS" bỏ vào thùng phiếu tại gian hàng NAPAS để tiến hành quay số trúng thưởng. NAPAS và báo Tiền Phong tổng hợp các phiếu bốc thăm trong 2 ngày làm việc (9-10/10) và tiến hành quay số trúng thưởng vào 9h30 ngày 11/10.

Muộn nhất, 16h ngày 11/10, kết quả bốc thăm được công bố công khai trên Facebook của Ngày thẻ Việt Nam, fanpage NAPAS và website Ngày thẻ Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ liên hệ với khách hàng và nhận phản hồi từ khách hàng trong 2 ngày làm việc (11/10 và 12/10) để xác nhận về việc thông báo trúng thưởng. Thời gian trao thưởng tiến hành vào 9h30 giờ ngày 13/10 tại Tòa nhà báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.