Nhiều chương trình tiết kiệm điện được TPHCM triển khai đạt kết quả cao

Kết quả, toàn TPHCM (trước sáp nhập địa giới hành chính) đã thực hiện tiết kiệm được 404,5 triệu kWh điện, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm, EVNHCMC đã phối hợp với sở ban ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức (cũ) tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Tổng công ty cũng tích cực vận động khách hàng thực hiện đầy đủ các cam kết về tiết kiệm điện; vận động các hộ gia đình hưởng ứng phong trào “Gia đình xanh” với hình thức đăng ký tham gia trên môi trường số website, App, mạng xã hội…

Tổng công ty cũng đã phối hợp với Sở Công thương TPHCM và Thành đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025”.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động trong suốt tháng 3. Trong đó, điểm nhấn là thực hiện công tác tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất; vận động các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3.

Nhân viên EVNHCMC tích cực vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả (Ảnh: EVNHCMC).

Song song đó, tổng công ty và các đơn vị thành viên đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông tiết kiệm điện. Cụ thể như đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên website, App chăm sóc khách hàng, các nền tảng mạng xã hội do tổng công ty quản lý.

Đơn vị cũng phối hợp các cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện như phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Đài Truyền hình TPHCM thực hiện chương trình truyền hình “Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong học đường; phối hợp với Báo Thanh niên thực hiện cuộc thi viết về tiết kiệm điện…

Đoàn Thanh niên tổng công ty tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình: sự kiện Giờ Trái đất, “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”, “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm”, “Tuyến hẻm kiểu mẫu” có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” và lắp đặt điện mặt trời mái nhà…

Trong quản lý kỹ thuật, tổng công ty đã triển khai chương trình quản lý phụ tải điện năm 2025 nhằm góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục trong mùa khô và cả năm 2025. Đơn vị cũng vận động khách hàng sử dụng điện dịch chuyển phụ tải trong cao điểm mùa khô và đã ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với 1.324 khách hàng sản xuất lớn trên 1 triệu kWh/năm (đạt tỉ lệ 100%) với tổng tiềm năng dịch chuyển là 100,8 MW.

EVNHCMC đã hoàn tất ký thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải (DR) với 1.595 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn (trên 1 triệu kWh/năm), đạt tỷ lệ 100%. Tiềm năng tiết giảm phụ tải loại 1 (thông báo trước 2h) là 43,6 MW. Tiềm năng tiết giảm phụ tải loại 2 (thông báo trước 24h) là 90,1 MW.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, trong những năm qua, nhờ các chương trình tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn khu dân cư và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố, nên các hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố đã hiểu rõ và sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm hơn.

“Tổng công ty điện lực TPHCM luôn kêu gọi các nhóm đối tượng khách hàng đồng hành cùng ngành điện triệt để áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện sao cho việc tiết kiệm điện trở thành thói quen, xuyên suốt. Cùng với nỗ lực của ngành điện, EVNHCMC mong muốn các doanh nghiệp, khách hàng tiếp tục hưởng ứng và đồng hành trong các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đã và đang triển khai trên địa bàn TPHCM”, ông Bùi Trung Kiên cho hay.