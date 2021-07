Nhiều bộ, địa phương mua và sử dụng vượt định mức hàng trăm xe công

Dân trí Nhiều bộ, ngành và địa phương đã bị Kiểm toán Nhà nước bêu tên khi sử dụng xe công vượt định mức được giao, có nơi vượt hàng trăm chiếc.

Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước vừa nêu rõ các địa phương, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm về xe công.

Cụ thể, về công tác quản lý, sử dụng xe, một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn sử dụng xe vượt định mức quy định; chưa hoàn thành việc xử lý, sắp xếp lại ô tô theo quy định.

Theo Kiểm toán Nhà nước, nhiều Bộ, ngành và địa phương vẫn sử dụng xe công vượt định mức, có những xe thuộc diện thanh lý nhưng vẫn không được xử lý theo đúng quy định (Ảnh minh họa)

Một số tỉnh chưa ban hành phương án sắp xếp xử lý ô tô dôi dư; trang bị xe cho đơn vị không phù hợp quy định; tạm mượn xe và cho tạm mượn ô tô phục vụ công tác trong thời gian dài không đúng quy định.

Đáng chú ý, theo Kiểm toán Nhà nước, hiện nhiều UBND tỉnh còn phê duyệt điều chuyển, sắp xếp từ xe sử dụng công tác chung dôi dư sang xe chuyên dùng để sử dụng không nằm trong danh mục ô tô chuyên dùng theo quy định .

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vượt định mức 167 xe, trong đó 69 xe đủ điều kiện thanh lý. Văn phòng Ủy ban Dân tộc vượt định mức 6 ô tô. Tạp chí Dân tộc vượt định mức một ô tô. Học viện Dân tộc vượt định mức 3 xe. Bộ Nội vụ có 4 đơn vị sử dụng vượt định mức 15 xe.

Tại Tòa án Nhân dân Tối cao, một số đơn vị đang sử dụng vượt định mức 14 xe; Bộ Xây dựng có ô tô dùng chung vượt định mức 26 xe. Bộ NN&PTNT sử dụng thừa xe phục vụ công tác chung so với định mức 77 xe và thiếu so với định mức 34 xe; sử dụng thừa ô tô chuyên dùng so với định mức 26 xe và thiếu so với định mức 487 xe.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có xe phục vụ công tác chung thừa 22 và thiếu 22 xe theo tiêu chuẩn, định mức tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong đó có Tổng cục Thể dục Thể thao giao nhiều hơn 9 xe phục vụ chung, hầu hết xe đã hết khấu hao đủ điều kiện thanh lý.

Tổng cục Hải quan có 43 ô tô dôi dư. Toàn ngành Tổng cục Thuế tính đến ngày 31/12/2019 vượt 10 xe so với định mức theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thời điểm kiểm toán còn vượt định mức 3 ô tô (trong đó Cục Viễn thám Quốc gia vượt định mức 1 xe dùng chung, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam vượt 2 xe chuyên dùng). Một số đơn vị của Bộ Y tế còn sử dụng ô tô vượt định mức 22 xe.

Một số địa phương cũng sử dụng ô tô vượt định mức quy định.

Tại Bắc Ninh, Văn phòng UBND tỉnh thừa 5 xe dùng chung. Văn phòng HĐND và UBND huyện Quế Võ thừa 1 ô tô dùng chung. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thừa 4 ô tô dùng chung.

Tỉnh Quảng Bình đang thừa 174 ô tô dùng chung và 58 ô tô chuyên dùng. Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính về hình thức xử lý tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán, Bộ Tài chính chưa có văn bản trả lời đối với phương án của địa phương.

Tại Thanh Hóa, Văn phòng HĐND&UBND thị xã Nghi Sơn thừa 3 xe. Văn phòng HĐND&UBND huyện Thạch Thành thừa 1 xe. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hà Trung thừa 1 xe. Văn phòng Sở TN&MT thừa 33 xe.

Tại Phú Yên, Văn phòng UBND tỉnh vượt 3 xe. Sở Thông tin và Truyền thông cũng vượt 1 xe.

Còn tại Đà Nẵng, hầu hết đơn vị cấp I của TP Đà Nẵng đều dôi dư ô tô phục vụ công tác chung. Số lượng xe thừa là 152 xe.

