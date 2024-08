Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%

Nhiệt độ tăng 1 độ C có thể khiến GDP thế giới giảm 12%

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất về biến đổi khí hậu của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER), thế giới có thể sẽ phải hứng chịu thiệt hại gấp 6 lần so với tưởng tượng nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Cụ thể, nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C có thể khiến GDP thế giới giảm 12%.

Thế giới đã ấm lên hơn 1 độ C kể từ thời tiền công nghiệp và nhiều nhà khoa học khí hậu dự đoán mức tăng 3 độ C sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này do việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang diễn ra, dẫn tới việc các quốc gia sẽ phải gánh chịu một chi phí kinh tế rất lớn.

Báo cáo nêu rõ nhiệt độ tăng 3 độ C sẽ gây ra sự sụt giảm nhanh chóng về sản lượng, vốn và mức tiêu thụ vượt quá 50% vào năm 2100.

Ngay cả khi lượng khí thải được cắt giảm mạnh, biến đổi khí hậu vẫn sẽ gây ra tổn thất kinh tế nặng nề. Báo cáo nêu rõ, khi mức độ nóng lên toàn cầu được hạn chế ở mức hơn 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này, thì tổn thất GDP vẫn ở mức khoảng 15%.

"Vẫn sẽ có một số tăng trưởng kinh tế nhưng chậm hơn do khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, người dân có thể nghèo hơn 50% so với trước đây khi không có biến đổi khí hậu. Sự biến chuyển này sẽ thay đổi cuộc sống của con người", ông Adrien Bilal, nhà kinh tế học tại Đại học Harvard (Mỹ) và tác giả của báo cáo, chia sẻ với The Guardian.

Thuyền mắc cạn trên sông Amazon (Ảnh: Reuters).

Chi phí phát thải carbon là hơn 1.000 USD/tấn

Ông Bilal nhấn mạnh rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu trong 50 năm qua và thảm họa khí hậu ngày càng tồi tệ sẽ gây ra tổn thất kinh tế lớn không kém so với thời chiến tranh. "Sự so sánh có vẻ gây sốc, nhưng xét về GDP thì có sự tương đồng. Đó là một suy nghĩ đáng lo ngại", ông nói.

Vị chuyên gia cũng cho rằng sức mua, tức là số tiền mà mọi người có thể mua bằng tiền của mình, sẽ cao hơn 37% so với hiện tại nếu không có hiện tượng nóng lên toàn cầu trong 50 năm qua. Sự giàu có bị mất này sẽ tăng vọt nếu khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng và điều này có thể so sánh với tình trạng kiệt quệ kinh tế trong thời chiến.

Báo cáo đưa ra ước tính thiệt hại kinh tế cao hơn nhiều so với nghiên cứu trước đây, chi phí xã hội cho mỗi tấn phát thải CO2 là 1.056 USD/tấn. Con số này lớn gấp nhiều lần so với ước tính do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đặt là khoảng 190 USD/tấn.

Ông Bilal nói rằng nghiên cứu mới có góc nhìn toàn diện hơn về tổn thất kinh tế do biến đổi khí hậu bằng cách phân tích nó trên quy mô toàn cầu, thay vì ở từng quốc gia. Cách tiếp cận này bao gồm tác động của sóng nhiệt, bão, lũ lụt và các thảm họa khí hậu khác, gây thiệt hại lên năng suất cây trồng, lao động và vốn đầu tư.

Ông Gernot Wagner, chuyên gia kinh tế khí hậu tại Đại học Columbia (Mỹ), cũng cho rằng các kết quả này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của các nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu khác được công bố vào tháng trước cũng cho thấy thu nhập trung bình sẽ giảm 1/5 trong vòng 26 năm tới nếu so với mức thu nhập không có khủng hoảng khí hậu. Theo nghiên cứu, nhiệt độ tăng, lượng mưa lớn hơn và thời tiết khắc nghiệt sẽ gây ra thiệt hại 38.000 tỷ USD mỗi năm vào giữa thế kỷ này.