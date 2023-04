Nhiệt điện Mông Dương chủ động nhiên liệu phục vụ sản xuất điện mùa khô

Nắm bắt xu hướng này, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chú trọng công tác cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu (than, dầu, đá vôi), tăng cường kiểm tra xử lý bất thường thiết bị, đảm bảo tất cả các điều kiện tốt nhất phục vụ vận hành, sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả, tập trung thời gian cao điểm.

Kho than của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (Ảnh: Nhiệt điện Mông Dương).

Do nguồn cung cấp than trong giai đoạn này thường thiếu hụt nên để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, từ các tháng cuối năm 2022, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chủ động làm việc, thương thảo hợp đồng với các nhà cung cấp như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc.

Trong tháng 12/2022, đơn vị đã hoàn thành ký kết hợp đồng cung cấp than năm 2023 với các đối tác, chủ động bám sát, đôn đốc các nhà cung cấp than, nên công tác giao nhận than cho nhà máy được đảm bảo kịp thời và đủ khối lượng yêu cầu. Tổng khối lượng than giao nhận trong quý I/2023 là 893.438 tấn, đạt 102,6% khối lượng hợp đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho hay cũng chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật, công tác mua sắm nguyên vật liệu cho vận hành và cung cấp vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa.

Từ tháng 11/2022, doanh nghiệp lập kế hoạch và triển khai chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết cho kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2023.

Đến tháng 3/2023, việc ký kết hợp đồng với các đối tác cung cấp vật tư, thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng các chương trình chuyển đổi số, phần mềm quản lý kho vật tư đã cơ bản hoàn thành để đáp ứng tiến độ cung cấp hàng hóa, kịp thời phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, góp phần đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, kinh tế.

Kho vật tư của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (Ảnh: Nhiệt điện Mông Dương).

Với sự chủ động ở các khâu, nhất là trong việc đảm bảo nhiên liệu, vật tư cho sản xuất điện, Công ty Nhiệt điện Mông Dương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được EVNGENCO3 giao trong năm 2023.