Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại triển lãm Thành tựu đất nước

Với chủ đề “Ngành ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, VietinBank cùng ngành ngân hàng thiết kế nên một không gian trải nghiệm đặc sắc, ấn tượng trong khuôn khổ triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham quan trải nghiệm tại gian hàng VietinBank.

Không gian trưng bày và trải nghiệm của VietinBank mang tinh thần của ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, hiện đại, gây ấn tượng với khách tham quan. Tại đây, khách tham quan không chỉ cảm nhận được sự gần gũi đến từ thương hiệu ngân hàng đã có hành trình 37 năm đồng hành cùng đất nước, mà còn được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách hàng đến tham quan, check-in (chụp ảnh) tại không gian trải nghiệm của VietinBank sẽ tiếp tục được nhận ngay những phần quà đặc biệt, ý nghĩa như: Huy hiệu hợp kim đúc phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; túi tote tiện lợi; voucher... Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm, khám phá các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại của VietinBank.

Khách hàng trẻ thích thú với ấn phẩm inforgraphic “Hải trình rực rỡ”.

Trước đó, từ ngày 28/8, gian hàng VietinBank đã tiếp đón hàng chục nghìn lượt khách và trao tặng 10.000 ống đựng inforgraphic (đồ họa) nằm trong bộ ấn phẩm “Hải trình rực rỡ”; 300 vé cho concert “Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào” (diễn ra trong hai ngày 31/8 và 2/9/2025) tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, với phần mini game tương tác ý nghĩa mang tên “Tự hào Việt Nam”, hàng nghìn voucher đi taxi, vé xem phim… đã được trao cho khách hàng may mắn.

Dưới đây là những hình ảnh trong không gian trải nghiệm của VietinBank tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đông đảo khách hàng tới check-in, trải nghiệm tại gian hàng VietinBank.

Mini game “Tự hào Việt Nam” với những voucher giá trị thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

Khách hàng check-in cùng thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn chào mừng 80 năm Quốc khánh.