Nhà lắp ghép - Xu hướng trên thế giới và tầm nhìn của Tập đoàn AMACCAO

AMACCAO ghi dấu ấn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, có tiềm lực về công nghệ và con người (Ảnh: AMACCAO).

Vì sao nhà lắp ghép ngày càng được ưa chuộng?

Nhà lắp ghép vốn là kiểu công trình phổ biến ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Úc, Hàn Quốc… bởi những ưu điểm vượt trội. Các sản phẩm cấu kiện bê tông lắp ghép cao cấp cũng được coi như đặc trưng cho sự giàu có, sự phát triển của một đất nước. Đó có thể là tấm vỏ hầm Segment cho các công trình tàu điện ngầm; tấm bê tông cốt sợi thủy tinh GRC dùng cho các cung điện, các tòa nhà khách sạn, văn phòng hạng sang; hay cấu kiện bê tông đặc thù dành cho khu đô thị phát triển và văn minh, các nhà xưởng công nghiệp luôn sáng đèn.

Tại Việt Nam, các sản phẩm này mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Mặc dù còn khá mới mẻ nhưng kiểu công trình này đã tạo nên một xu thế mới, được nhiều chủ đầu tư lựa chọn.

Một kiến trúc sư lâu năm trong nghề cho biết, sở dĩ nhà lắp ghép nhanh chóng "lấy lòng" được khách hàng vì chi phí thấp, thi công nhanh, đảm bảo sự an toàn, kéo dài tuổi thọ công trình, tiện lợi trong khi kiểu dáng rất phong phú và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, các sản phẩm cấu kiện bê tông để lắp ghép này đặc trưng cho sự khắt khe về kỹ thuật, không phải doanh nghiệp nào cũng sản xuất và thi công được.

Các sản phẩm cấu kiện bê tông để lắp ghép có yêu cầu cao về kỹ thuật (Ảnh: AMACCAO).

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Văn An - Phó tổng giám đốc kỹ thuật, Công ty CP AMACCAO, trong bối cảnh nguồn nhân lực trong ngành xây dựng ngày càng khan hiếm, giá cả nhân công không ngừng tăng lên theo tốc độ lạm phát, tăng giá hiện nay, thì việc sử dụng các cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy rồi vận chuyển ra công trường để thi công lắp đặt thành nhà lắp ghép là xu thế tất yếu.

Là một doanh nghiệp có bề dày gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, có tiềm lực mạnh về công nghệ máy móc và con người, Tập đoàn AMACCAO tiên phong trong việc trong việc đưa công nghệ nhà lắp ghép vào hoạt động xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam. AMACCAO hướng tới cung cấp lắp ghép hoàn thiện cả một ngôi nhà, đồng thời cung cấp cho khách hàng dịch vụ sản xuất các đơn hàng "may đo" theo nhu cầu. Điều này giúp khách hàng yên tâm trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với diện tích, vị trí, công năng mong muốn.

Cấu kiện bê tông đúc sẵn AMACCAO (AMACCAO PC) mang những đặc tính vượt trội

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông AMACCAO (AMACCAO PC) ó khả năng sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông đặc thù như tấm vỏ hầm segment. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các tấm vỏ hầm sản xuất ra phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cực kỳ khắt khe với độ chính xác rất cao, dung sai kích thước cho phép chỉ ± 0,5mm, đảm bảo tuổi thọ công trình kéo dài hàng trăm năm. Công tác sản xuất, nghiệm thu tấm vỏ hầm đều được áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu và thế giới. AMACCAO PC có thể sản xuất tấm bê tông cốt sợi thủy tinh GRC lớn, với chiều rộng 10m, cao 2m, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm bê tông này có độ bền rất cao và khả năng uốn dẻo cực tốt nên thường được sử dụng trong cả những môi trường khắc nghiệt.

Ngoài ra, AMACCAO PC còn cung cấp ra thị trường các sản phẩm cấu kiện nhà lắp ghép có chất lượng, độ chính xác cao như khối móng, cột đúc sẵn, dầm dự ứng lực, tấm sàn dự ứng lực (sàn xốp, sàn đặc, sàn Holowco), tấm tường, tấm bản thang, tấm Parapet tường chắn…

Các sản phẩm của nhà máy đã được sử dụng để lắp ghép cho các công trình lớn như Samsung Bắc Ninh, AZ Thăng Long, dự án tàu điện ngầm Metro Hà Nội, tòa nhà Vietinbank Tower, nhà thi đấu Hà Nam, Bệnh viện phụ sản Ninh Bình…

Cấu kiện nhà lắp ghép của AMACCAO PC đang được ứng dụng và ưa chuộng trong đa dạng các công trình (Ảnh: AMACCAO).

Theo đại diện doanh nghiệp, sở dĩ các sản phẩm PC của AMACCAO được các đối tác lớn như Samsung, Hyundai - Ghella, Lotte… lựa chọn là bởi có những ưu điểm vượt trội.

Một là sản phẩm mang chất lượng cao: Các công đoạn sản xuất đều được kiểm soát 100% bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, nhân viên giàu kinh nghiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001. Với những yêu cầu vô cùng khắt khe, đội ngũ chuyên gia AMACCAO luôn nói "không" với bất kỳ những yếu tố khiến chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Toàn bộ nguồn nguyên vật liệu đều đươc kiểm soát 100% thông qua phòng thí nghiệm LAS 1329 (do BXD cấp phép), đạt chất lượng mới đưa vào sản xuất. Các công đoạn sản xuất cũng được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ vệ sinh ván khuôn, chuẩn bị lồng thép, công tác bê tông, căng lực, hấp sấy, tháo dỡ và hoàn thiện sản phẩm, lưu kho bãi, vận chuyển…

Tấm tường sản xuất cho công trình nhà máy Samsung (Ảnh: AMACCAO).

Hai là đảm bảo về mặt kết cấu, an toàn cho công trình: Khả năng chịu lực các sản phẩm AMACCAO PC tốt. Chất lượng cấu kiện được kiểm soát do chế tạo trong nhà máy, hạn chế các sai số kích thước so với việc gia công tại công trường. Sản phẩm khắc phục được bài toán về tuổi thọ công trình, phòng chống cháy nổ và thân thiện với môi trường.

Ba là sản phẩm đảm bảo về cảnh quan, kiến trúc: Các cấu kiện bê tông dự ứng lực của AMACCAO có khả năng vượt nhịp lớn, giúp giảm chiều cao tiết diện, tăng chiều cao thông thủy. Nếu trước đây, nhắc đến khối bê tông ở các công trình rất thô cứng thì giờ đây với AMACCAO PC, nói đến bê tông ngoài đảm bảo sức chịu lực, còn đáp ứng được tính thẩm mỹ cao, phong phú về kiểu dáng, thân thiện với con người và môi trường.

Tấm GRC của AMACCAO có khả năng đáp ứng việc xây dựng những chi tiết có độ khó cao về kỹ thuật và kiến trúc; khả năng tùy biến theo thiết kế, màu sắc đa dạng (Ảnh: AMACCAO).

Bốn là giúp rút ngắn thời gian thi công: Các sản phẩm của AMACCAO PC giúp giảm công tác gia công ván khuôn, cây chống. Cấu kiện được chế tạo sẵn và có thể thi công đồng loạt giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, kiểm soát được thời tiết trong thi công.

Năm là mang lại hiệu quả kinh tế cao, giá thành cạnh tranh nhờ giảm giá thành vật liệu đầu vào, tối ưu giá nhờ quy mô nhà máy lớn; giảm chi phí nhân công tại hiện trường, giảm chi phí kiểm soát chất lượng (do kiểm soát chất lượng tại nhà máy tốt hơn nhiều việc kiểm soát chất lượng tại công trình). Điều này giúp rút ngắn tiến độ thi công công trình dẫn đến giảm chi phí quản lý và nhanh thu hồi vốn cho chủ đầu tư.

AMACCAO hướng tới cung cấp lắp ghép hoàn thiện cả một ngôi nhà cũng như đáp ứng sản xuất các đơn hàng "may đo" theo nhu cầu (Ảnh: AMACCAO).

Đổi mới từng ngày và tâm huyết người lãnh đạo

Nhắc đến AMACCAO, người ta nhắc đến một doanh nghiệp với những nỗ lực thầm lặng, không ngừng nghỉ trong định hướng tiên phong, sáng tạo và cống hiến.

Ông Phạm Văn Nghị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AMACCAO cho biết, bản chất của mọi sự khác biệt, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý trước tiên là để tồn tại, để cạnh tranh, để phát triển. Xuất phát từ 3 áp lực đó kết hợp với tâm và đức về nghề nghiệp của người AMACCAO, với vai trò của doanh nghiệp tiên phong, cùng mong muốn, khát vọng tạo ra sản phẩm ngày càng chất lượng, đẹp, tiện lợi, kinh tế hơn cho xã hội đã thôi thúc doanh nghiệp liên tục sáng tạo. Doanh nghiệp tìm tòi các giải pháp quản lý chất lượng và tìm kiếm các vật liệu tốt, mới hơn; luôn luôn phải tối ưu để có giá thành hợp lý và cạnh tranh; đặt chất lượng và dịch vụ lên hàng đầu (chất lượng hạng A, dịch vụ hạng A).

Hiểu được sự quan trọng của "đổi mới là sống còn", ban lãnh đạo AMACCAO dành nhiều tâm huyết trong việc nghiên cứu, bắt kịp xu thế mới. Cảm hứng đó của người lãnh đạo được truyền tới mỗi cán bộ công nhân viên của nhà máy và tới khách hàng, đối tác.

Nắm bắt xu thế mới với nhu cầu lớn về nhà lắp ghép, ban lãnh đạo AMACCAO đã tập trung nguồn lực rất lớn vào phát triển hệ thống sản xuất sản phẩm này. Với nhiều kinh nghiệm thực tế thi công công trình, với nhiều dự án đòi hỏi vô cùng khắt khe, đi cùng đó là những nỗ lực trong việc đón đầu xu thế, bước đầu AMACCAO đã thành công trong việc tiếp cận thị trường, ghi dấu ấn với khách hàng, đặc biệt ở những công trình mang tầm vóc của một quốc gia.

AMACCAO nỗ lực không ngừng với vai trò tiên phong, nâng tầm ngành sản xuất vật liệu xây dựng của doanh nghiệp Việt (Ảnh: AMACCAO).

Ngoài những dấu ấn trong nước, hiện tại AMACCAO là đơn vị thuần Việt xuất khẩu được cọc và cấu kiện bê tông ra nước ngoài. Hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn mua cấu kiện AMACCAO để xuất khẩu tới các thị trường vốn rất khó tính và mức độ cạnh tranh cao. Điều đó càng khẳng định chất lượng và giúp nâng tầm ngành sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp Việt.