Nhà đầu tư bắt đáy lãi đậm, chuyên gia chỉ bí kíp "cá mập"

Kết phiên hôm nay (21/11), thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận phiên thứ hai hồi phục mạnh mẽ. VN-Index tăng 11,79 điểm tương ứng 0,97% lên 1.228,33 điểm và đã áp sát mốc 1.230 điểm. VN30-Index tăng 14,94 điểm tương ứng 1,18%; HNX-Index tăng 0,47 điểm tương ứng 0,21% và UPCoM-Index tăng 0,41 điểm tương ứng 0,45%.

Thanh khoản rất thấp phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư. Trong khi phía cầm cổ phiếu tiết cung thì những người cầm tiền mặt chưa mạnh dạn giải ngân do lo ngại rủi ro.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đến hết phiên chỉ đạt 482,14 triệu đơn vị tương ứng 12.178,9 tỷ đồng trong khi con số này trên HNX là 25,53 triệu cổ phiếu tương ứng 440,25 tỷ đồng và trên UPCoM là 26,47 triệu cổ phiếu tương ứng 366,72 tỷ đồng.

Diễn biến tăng giá khá đồng đều với sắc xanh bao phủ phần lớn thị trường. Cả 3 sàn có 516 mã tăng so với 248 mã giảm. Đáng chú ý, biên độ dao động trong phiên của một số cổ phiếu rất rộng.

Đồ thị VN-Index sau 5 phiên giao dịch (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều mã đầu phiên giảm giá, thậm chí giảm sàn nhưng cuối phiên tăng mạnh. Nhờ đó, những nhà đầu tư mạnh dạn bắt đáy đã có lãi lớn trong phiên. Đồng thời, nhà đầu tư mua cổ phiếu giá thấp ở phiên hôm qua nhiều khả năng sẽ ghi nhận lợi nhuận T+.

Lấy ví dụ, QCG của Quốc Cường Gia Lai có 120.500 cổ phiếu giao dịch ở mức giá sàn và một lượng lớn giao dịch ở mức giá sát giá sàn. Kết phiên, mã này tăng 5,6% lên 12.200 đồng và ghi nhận mức tăng 13,5% kể từ mức sàn. Nói cách khác, những người mua cổ phiếu này ở mức giá sàn thì tạm thời đang lãi 13,5%. Hay cổ phiếu CTF cũng tăng từ mức giá sàn 21.250 đồng lên 22.850 đồng.

Dù vậy cần lưu ý rằng, hiệu quả bắt đáy phải chờ diễn biến của 2 phiên tiếp theo, do phiên T+2,5, nhà đầu tư mua vào ở phiên hôm nay mới bán được cổ phiếu (trong trường hợp mua nhằm mục đích lướt T).

Trong phiên hôm nay, ngoài QCG thì một số mã bất động sản khác cũng có diễn biến tích cực: VRC tăng trần, trắng bên bán; DXS tăng 6,4%; D2D tăng 3,4%.

Nhóm cổ phiếu hàng và dịch vụ công nghiệp cũng gây chú ý khi STG, VTP, SVI tăng trần, ABR tăng 6,1%; TCO tăng 4,9%; MHC tăng 4%; GEX tăng 3,7%; VOS tăng 2,4%; GMD tăng 2%.

Chia sẻ về việc bắt đáy theo phương pháp cá mập, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc kinh doanh số của Công ty Chứng khoán VPBank cho biết, phương pháp cá mập chia tiền ra thành 4 phần. Lần đầu tiên bắt đáy 25% số tiền đang có. Ở lần tiếp theo, giải ngân tiếp theo 25% nếu cổ phiếu đi ngang hoặc ở hỗ trợ tiếp theo.

Nếu như sau 2 lần giải ngân 50% mà số tiền lỗ trên 10% thì phải cắt và làm lại từ đầu. Phần còn lại sẽ chỉ giải ngân ở nửa bên kia của đáy, tức ở lần 3, giải ngân tiếp 25% nếu cổ phiếu tạo đáy và đi lên (vượt MA20). Lần giải ngân cuối cùng là khi thị trường "uptrend", cổ phiếu vượt qua 3 đường trung bình quan trọng MA20, 50 và 200.

Tóm lại, ông Đức cho rằng, phương pháp này an toàn hơn tất tay (all in) rất nhiều, cho phép giải ngân nhiều lần. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải giữ được sự tỉnh táo.