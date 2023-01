Người dân tiếp tục giảm mạnh việc rút tiền mặt tại ATM

Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) vừa công bố số liệu cho thấy hoạt động thanh toán điện tử tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2022. Tổng số lượng giao dịch và giá trị thực hiện qua Napas tiếp tục tăng trưởng rất cao, lần lượt đạt 97% và 87% so với năm 2021.

Song song đó, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt trên tổng giao dịch xử lý qua hệ thống Napas giảm từ 12% trong năm 2021 xuống mức 6,6% năm 2022. Như vậy, tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt từ ATM của người dân đã giảm gần một nửa. Tỷ trọng giao dịch thẻ chip thực hiện qua hệ thống Napas tiếp tục tăng từ 26% năm 2021 lên đến hơn 60% năm 2022. Các số liệu này được lãnh đạo Napas thông tin tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngày 4/1.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá việc tiếp tục giảm tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt trên tổng số lượng giao dịch và tăng tỷ trọng xử lý thẻ chip trong năm 2022 là những con số cho thấy sự phát triển trong hoạt động thanh toán, sự chuyển dịch sang thẻ chip.

Ông Dũng cũng mong muốn Napas tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới, thúc đẩy hoạt động thanh toán dịch vụ công về số lượng dịch vụ lẫn người dùng, giúp người dân hiểu được sự thuận tiện, an toàn của thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống, quan tâm tới công tác phòng chống rửa tiền, quản lý rủi ro giao dịch gian lận giả mạo, giảm thiểu thiệt hại cho người dân trước các đối tượng lừa đảo.