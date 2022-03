Người dân ngày càng ít rút tiền mặt tại ATM

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2021, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng cho biết theo các số liệu thống kê của ngành năm 2021, tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng số giao dịch xử lý qua hệ thống của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã giảm còn 12% so với mức 26% cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự suy giảm của tỷ lệ rút tiền tại ATM, giao dịch của các kênh thanh toán không dùng tiền mặt năm qua cũng tăng nhanh. Giá trị giao dịch thanh toán qua điện thoại tăng gần 90%, qua QR Code tăng đến 200% so với năm 2020.

Ông Hùng đánh giá kết quả trên đến từ sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các ngân hàng, công ty tài chính, công ty fintech với phạm vi rộng hơn, góp phần xây dựng nên hệ sinh thái số mà các bên tận dụng được thế mạnh của nhau, rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí trong quá trình chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng.

Cũng tại diễn đàn, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước - cũng thông tin trong năm 2021, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý tổng cộng gần 157.000 giao dịch với tổng giá trị hơn 151 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2020.

Tăng trưởng của thanh toán điện tử liên ngân hàng qua các năm (Ảnh: SBV).

Từ nay đến năm 2025, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân về giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm. Riêng giá trị giao dịch thanh toán qua điện thoại di động dự kiến tăng 80 - 100%/năm. Thanh toán không dùng tiền mặt được kỳ vọng sẽ chiếm 50% trong tổng số giao dịch thương mại điện tử.

Ông Dũng cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển hạ tầng cho thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời chú trọng về an ninh, an toàn, bảo mật. Cụ thể, ngành ngân hàng sẽ duy trì, đẩy mạnh xây dựng công cụ, nâng cao hiệu quả giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ, rủi ro phát sinh, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn, bảo mật, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực thanh toán.