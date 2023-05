Người dân đổ xô đi rút tiền tiết kiệm vì tin đồn bưu điện vỡ nợ

Ông N.C., trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã gửi tiết kiệm 30 triệu đồng ở bưu điện huyện. Theo ông C., hơn một tháng nữa, khoản tiết kiệm này mới đến thời hạn rút song ông chấp nhận những thiệt thòi về lãi suất, xin rút tiền về.

Không chỉ ông C., những ngày qua, không ít khách hàng gửi tiết kiệm tại Bưu điện huyện Tuyên Hóa đã bất ngờ yêu cầu rút tiền tiết kiệm trước thời hạn. Lý do là thị trường xuất hiện tin đồn bưu điện vỡ nợ, lãnh đạo "ôm tiền" bỏ trốn.

Rất nhiều người dân đến xin rút tiền trước tin đồn bưu điện "vỡ nợ" (Ảnh N.C).

"Tôi cũng không biết thông tin bưu điện vỡ nợ là thật hay giả nhưng nhiều người đi rút tiền quá nên tôi không yên tâm, thôi thì chấp nhận thiệt tiền lãi, rút về cho an toàn", ông C. nói.

Tương tự ông C., bà L., trú huyện Tuyên Hóa cũng gửi 60 triệu đồng tiền tiết kiệm tại bưu điện thời gian 6 tháng, còn 2 tháng nữa là đến kỳ hạn rút tiền. Thế nhưng vì hoang mang trước tin đồn bưu điện vỡ nợ, sau nhiều lần đắn đo, vào chiều 9/5, bà L. đã quyết định đến rút tiền, chấp nhận mất lãi.

Theo lãnh đạo Bưu điện huyện Tuyên Hóa, người dân tập trung rút tiền tại bưu điện huyện này hầu hết đều là người lớn tuổi. Mặc cho nhân viên bưu điện đứng ra giải thích những thiệt thòi quyền lợi về tiền lãi gửi tiết kiệm, về tin đồn thất thiệt, nhưng nhiều người vẫn nhất quyết rút tiền cho bằng được.

Những tin đồn thất thiệt trên, theo đại diện bưu điện, hoàn toàn không có căn cứ. Bưu điện đang hoạt động bình thường. Số tiền tiết kiệm của người dân tin tưởng gửi tiết kiệm luôn được bảo đảm và đơn vị luôn sẵn sàng nguồn tiền và tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân có nhu cầu muốn rút tiền.

"Nhiều năm nay, lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm của bưu điện luôn khá cao nên rất được khách hàng tin tưởng. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng tiền huy động của đơn vị đã tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Chúng tôi cam kết mọi nguồn tiền gửi của khách hàng đều được kiểm soát chặt chẽ và an toàn", bà Lương Mỹ Ngọc, Giám đốc Bưu điện Tuyên Hóa, khẳng định.

Bưu điện Tuyên Hóa và Phòng giao dịch LienVietPostBank Tuyên Hóa có cùng một hệ thống, nên khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại 2 đơn vị này đều được bảo đảm các quyền lợi. Nguồn tiền gửi của khách hàng đều được kiểm soát chặt chẽ, khách hàng đều có thể thực hiện các giao dịch, kể cả rút tiền ở tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Công an huyện Tuyên Hóa đã vào cuộc, mời một số cá nhân đăng thông tin trên mạng về trụ sở để làm việc , yêu cầu đính chính, xin lỗi, gỡ thông tin đã đăng. Công an huyện đang làm báo cáo gửi Công an tỉnh Quảng Bình.