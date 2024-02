Người dân chiều 30 Tết mới đổ xô đi mua đào, quất, vì sao lại thế?

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), không khí mua sắm Tết trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão 2023 vẫn khá nhộn nhịp. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sức mua giảm nhẹ đôi chút so với những ngày trước đó.

Năm nay, người dân có xu hướng tập trung mua sắm muộn hơn những năm trước, lượng mua tăng dần đều vào tuần sau ngày 23 tháng Chạp do phải cân đối kế hoạch mua sắm với lương và thưởng cuối năm.

Đến ngày 30 Tết, người tiêu dùng hầu hết chỉ tập trung mua sắm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và hoa quả để làm cơm cúng tất niên, giao thừa. Các mặt hàng khác như đồ khô, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát… đã được mua sắm từ những ngày trước đó. Người dân mua sắm tại chợ, siêu thị tập trung đông trong cả ngày 30 Tết.

Nguồn cung các mặt hàng phục vụ Tết tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích rất phong phú, đa dạng kết hợp với một số chương trình khuyến mại, giảm giá sâu vào những ngày sát Tết nên giá cả hàng hóa ổn định so với ngày thường và chỉ tăng nhẹ so với Tết năm trước (chủ yếu đã tăng từ trong năm) do giá đầu vào tăng.

Tiểu thương đại hạ giá đào, quất từ chiều 30 Tết (Ảnh: Ghi Du).

Với chất lượng hàng hóa đảm bảo, thuận tiện cho mua sắm nhiều loại, giá cả ổn định, nhiều mặt hàng giá thấp hơn ở chợ truyền thống, có giao hàng tận nhà nên loại hình phân phối hiện đại ngày càng thu hút người dân đến mua hàng.

Tại các chợ truyền thống, nguồn cung cũng được tăng cường và khá dồi dào nhưng nhu cầu mua sắm thấp hơn so với năm trước và chủ yếu tập trung vào các loại thực phẩm tươi sống, trái cây và rau, củ, quả. Giá cả có xu hướng tăng so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Giá hầu hết mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết không tăng đột biến, giá thịt lợn ổn định so với ngày 29 và tương đương so với năm trước; giá tôm sú loại to tăng khoảng 5% hoặc tương đương so với những ngày trước; giá gạo tẻ chất lượng cao và gạo nếp ổn định do người dân đã mua sắm từ trước Tết. Một số loại hàng hóa khác như thịt gà, thịt bò, giá tương đương so với ngày 29 Tết.

Giá các loại trái cây phục vụ cúng lễ tăng khoảng 5%, giá hoa tươi, rau củ ổn định so với ngày trước. So với cùng kỳ năm trước, giá rau củ và một số loại hoa như cúc, ly, hoa hồng rẻ hơn khoảng 5-15% năm trước và không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Giá một số loại hoa phổ biến: hoa ly 200.000-300.000 đồng/chục cành; lay ơn 80.000-120.000 đồng/chục; cúc đại đóa khoảng 50.000-70.000 đồng/chục; hoa hồng 50.000-100.000 đồng/chục (loại hồng có cành lộc giá cao hơn và ở mức khoảng 120.000-150.000 đồng/chục).

Mặt hàng thực phẩm chế biến, giá ổn định so với ngày 29 Tết và tương đương so với cùng kỳ năm ngoái do giá mặt hàng thịt lợn ở mức tương đương.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm vào dịp Tết. Bên cạnh đó, việc các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích mở cửa phục vụ người dân tới cuối ngày 30 Tết và mở cửa trở lại phục vụ sau Tết sớm góp phần hạn chế tâm lý mua trữ hàng của người dân, do vậy giá cả hàng hóa trên thị trường nhìn chung sẽ không biến động nhiều.