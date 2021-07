Người dân ào ào tích trữ, hơn 1.800 cửa hàng Bách Hóa Xanh thu bộn tiền

Dân trí Do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội, doanh thu Bách Hóa Xanh tăng rất mạnh, mỗi cửa hàng thu tới 1,35 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 5.

Trong những ngày qua, với thông tin một số cửa hàng trong hệ thống Bách Hóa Xanh nâng giá bán giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, thương hiệu này đã phải "hứng" loạt chỉ trích của cộng đồng. Một số cửa hàng Bách Hóa Xanh đã bị cơ quan quản lý thị trường ở địa phương lập biên bản.

Cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (doanh nghiệp sở hữu chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh) đã bị nhà đầu tư bán rất mạnh trong phiên 19/7, có lúc giảm sàn và đóng cửa mất tới 6,9%, tương đương mức giảm 11.600 đồng mỗi cổ phiếu, về mức giá 156.500 đồng/cổ phiếu.

Sau phiên bán tháo, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động chốt phiên hôm nay (20/7) với mức hồi phục 5,2% nhưng vẫn chưa lấy lại được những gì đã đánh mất ở phiên 19/7.

Một cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Sóc Trăng bị lập biên bản vì bán giá cao hơn giá niêm yết (Ảnh: Phòng kinh tế TP Sóc Trăng).

Đến cuối tháng 7 này, Thế Giới Di Động mới công bố kết quả kinh doanh tháng 6. Hiện tại, theo thông tin của tập đoàn này về tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động tăng mạnh, đạt 51.830 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, công ty cũng mới chỉ hoàn thành 41% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế trong 5 đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 26% và hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2021.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết đây là "nỗ lực vượt bậc" của doanh nghiệp này trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Cuối tháng 5, hơn 630 cửa hàng Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh nằm trong các khu vực phong tỏa và giãn cách xã hội phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng.

Tính tới cuối tháng 5, toàn hệ thống Thế Giới Di Động có 4.532 cửa hàng, chủ yếu là Bách Hóa Xanh với 1.851 cửa hàng; Điện Máy Xanh với 1.699 cửa hàng, Thế Giới Di Động có 927 cửa hàng và Bluetronics có 55 cửa hàng.

Trong đó, Bách Hóa Xanh đóng góp 20,5% vào cơ cấu doanh thu của Thế Giới Di Động. Chuỗi cửa hàng này ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng cho 5 tháng đầu năm, tăng 36% so với cùng kỳ.

Doanh thu Bách Hóa Xanh lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Thế Giới Di Động cho biết, nhờ doanh thu tăng đột biến trong tháng 5 và các giải pháp nâng cao năng suất lao động được triển khai trên diện rộng, Bách Hóa Xanh đang tiệm cận mức hòa vốn EBITDA ở cấp độ công ty.

Liên quan đến những bức xúc của dư luận về việc Bách Hóa Xanh nâng giá bán và chất lượng phục vụ chưa bảo đảm tại một số cửa hàng, Thế Giới Di Động xác nhận đã tiếp nhận được thông tin trên.

Lãnh đạo doanh nghiệp, trong thông cáo mới nhất, cho biết "lắng nghe và đồng cảm với các bức xúc" về việc giá bán một số mặt hàng tăng và chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo tại một số cửa hàng. Phía công ty cũng đưa các giải pháp để kiểm soát giá bán, cam kết nỗ lực cao nhất để làm việc với nhà cung cấp để giữ giá mua vào không tăng lên bất hợp lý, đồng thời khẳng định doanh nghiệp không có chủ trương tăng giá bán để tăng lợi nhuận.

Mai Chi