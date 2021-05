Người chơi thứ hai trúng Jackpot tại Long An tặng từ thiện 200 triệu đồng

Dân trí Long An - Ông T.T là người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 00572 với giá trị lên tới 49,4 tỷ đồng. Đây cũng là điểm bán hàng 2 lần bán ra những tấm vé may mắn trúng Jackpot tại Long An.

Sáng ngày 11/5/2021, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (thuộc Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 00572 cho ông T.T. Ông T.T là một dân văn phòng tại Tp. Tân An, tỉnh Long An. Trước đó, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ ông T.T. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 00572 ngày 29/04/2021 với trị giá 49.475.717.850 đồng (chưa khấu trừ thuế TNCN). Điểm phát hành vé trúng thưởng là số 75A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, TP Tân An, Long An. Trước đó, tấm vé trúng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ 601 cũng được phát hành tại điểm bán hàng này. Ảnh vé trúng thưởng Jackpot Ông T.T đóng góp thuế thu nhập cá nhân trị giá hơn 4,4 tỷ đồng đến ngân sách tỉnh Long An theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng tại địa phương phát hành vé trúng thưởng). Tại lễ trao giải, ông T.T cũng trao tặng 200 triệu đồng đến các chương trình an sinh xã hội và 200 triệu đồng đến ông Lê Anh Dũng - chủ điểm bán ra tấm vé trúng thưởng như một lời cảm ơn đến người đã mang may mắn đến cho mình. Ông T.T nhận giải Jackpot trị giá hơn 49,4 tỷ đồng Ông T.T ủng hộ 200 triệu đồng đến các chương trình an sinh xã hội Ông T.T - người chơi trúng Jackpot (bên phải) và ông Lê Anh Dũng - chủ điểm bán ra tấm vé trúng thưởng (bên trái) Nói về những cảm xúc khi là người trực tiếp bán ra những tấm vé trúng hàng chục tỷ đồng, ông Lê Anh Dũng cho biết: "Tôi bắt đầu mở điểm bán hàng ngay từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại Long An, tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày 01/12/2018. Đối với tôi, kinh doanh xổ số là một ngành nghề tôi yêu thích và nhất là trong thời đại này, khi các loại hình xổ số ngày càng hiện đại, phù hợp với lối sống hiện nay. Người chơi trúng thưởng là một khách hàng thân thiết của tôi, anh này mỗi ngày chiều tan ca là lại qua điểm của tôi mua số. Anh chơi số cũng rất có nghiên cứu, ngày nào cũng như ngày nấy anh đều mua và chỉ mua đúng bộ số anh chọn. Qua 2 lần bán vé trúng Jackpot, 2 lần trực tiếp tham gia lễ trao thưởng cũng như chứng kiến tận mắt khách hàng thân thiết của mình trúng thưởng, tôi cảm nhận được những cảm xúc mà chỉ có nghề này mới mang tới và càng tin tưởng hơn vào loại hình kinh doanh mình đã lựa chọn này". Anh Lê Anh Dũng và điểm bán hàng 2 lần bán vé trúng Jackpot của mình Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC6, Fanpage và Website chính thức của Vietlott. Từ ngày 23/12/2020, Vietlott chính thức phân phối các sản phẩm xổ số tự chọn qua kênh điện thoại. Người chơi tại Việt Nam có thể mua xổ số tự chọn của Vietlott bằng điện thoại qua nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel. Người chơi có nhiều lựa chọn cho phương thức thanh toán như VNPTPay, ViettelPay, ví Moca trên ứng dụng Grab, VPBank và nhiều ngân hàng khác. Tham khảo cách chơi tại: https://vietlott.vn/vi/choi/sms/vietlott-sms Sau 5 năm kinh doanh, Vietlott phủ sóng 62/63 tỉnh thành phố, đạt doanh thu gần 18.000 tỷ đồng và góp phần đóng góp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương. Tiếp nối đà tăng trưởng, Vietlott định hướng trong năm 2021 sẽ xây dựng hệ thống phát triển bền vững, tiếp tục duy trì và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kinh doanh. Trường Thịnh