Người chơi Đồng Tháp nhận Jackpot 40 tỷ đồng

Chiều 12/1/2022 tại TP Cần Thơ, Chi nhánh Cần Thơ (thuộc Vietlott, quản lý khu vực Tây Nam Bộ) đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 00669 cho anh L.V.T đến từ tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Chi nhánh Cần Thơ đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ anh L.V.T. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 00669 ngày 06/01/2022 với trị giá 40.268.451.000 đồng (chưa khấu trừ thuế TNCN). Điểm phát hành vé trúng thưởng là số ĐT 883, khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ảnh vé trúng thưởng Jackpot.

Anh L.V.T chia sẻ anh biết đến Vietlott khá lâu và thỉnh thoảng mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khi đi thăm người thân hay công tác tại các tỉnh, thành phố khác. Ngày 05/01/2022, anh đi dự tiệc nhà người thân ở Bến Tre và đến điểm bán hàng của Vietlott mua 10 vé xổ số tự chọn Power 6/55. Chiều tối ngày 06/01, anh mở điện thoại ra xem kết quả nhưng do chưa hết giờ quay số nên kết quả vẫn hiển thị kết quả quay số mở thưởng của ngày 04/01/2022. Tưởng rằng cả 10 tấm vé của mình đều không trúng, anh T. đã định bỏ hết đi. Nhưng may mắn thay, một lúc sau anh truy cập vào website vietlott.vn xem lại kết quả và thấy 1 tấm vé của mình có 6 bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot 1. Tấm vé đó đã mang may mắn trị giá hơn 40 tỷ đồng đến với anh.

Anh L.V.T nhận giải Jackpot trị giá hơn 214 tỷ đồng.

Tại lễ trao giải, anh L.V.T ủng hộ sáng lập Quỹ từ thiện xã hội 300 triệu đồng và trao tặng 20 triệu đồng cho chủ Điểm bán hàng, người bán cho anh tấm vé may mắn. Bên cạnh đó, do tấm vé được phát hành tại Bến Tre, anh L.V.T đã đóng thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách tỉnh Bến Tre trị giá hơn 4 tỷ đồng (theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Để theo dõi các chương trình quay số mở thưởng và đối chiếu kết quả, người chơi xem trực tiếp trên kênh truyền hình VTC3, fanpage và website chính thức của Vietlott. Hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm là sứ mệnh Vietlott luôn theo đuổi. Vietlott góp phần thúc đẩy phát triển và đa dạng sản phẩm vui chơi có thưởng cho người dân và tạo nguồn thu, việc làm cho các địa phương.