Ngành điện miền Nam triển khai chương trình tri ân khách hàng sử dụng điện 2022

Đây là hoạt động thường niên của ngành Điện trên cả nước cũng như của EVNSPC nhằm tri ân, cảm ơn tất cả các khách hàng sử dụng điện đã đồng hành cùng ngành Điện, đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

EVNSPC phát động cán bộ nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện trong sự kiện Tuần lễ hồng năm 2022 (Ảnh: EVNSPC).

Theo đơn vị tổ chức, các hoạt động tri ân khách hàng năm nay được triển khai thiết thực hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh của ngành điện đối với khách hàng và xã hội, phải tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại EVNSPC, chương trình cơ bản được diễn ra trong tháng 11 và 12/2022. Riêng một số địa phương, chương trình có thể kéo dài đến hết tháng 1/2023 nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của chương trình và điều kiện thực tế đơn vị.

Các hoạt động tri ân khách hàng tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực gồm công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội.

Các đơn vị ra quân tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm (Ảnh: EVNSPC).

Đối với công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNSPC yêu cầu các đơn vị tập trung việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, trong đó chú trọng việc triển khai các chương trình hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện của khách hàng để bảo đảm việc sử dụng điện được an toàn, hiệu quả, tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các khách hàng đang sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đơn vị cũng miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các khách hàng doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ.

Triển khai xây dựng các công trình điện thắp sáng tuyến đường nông thôn tại các địa phương phía Nam (Ảnh: EVNSPC).

Ngoài ra, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh phía Nam tập trung sửa chữa, lắp đặt mới miễn phí hệ thống điện sinh hoạt cho hộ nghèo và gia đình chính sách; Tổ chức tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với ngành điện thực hiện điều chỉnh phụ tải tại một số thời điểm khó khăn trong năm 2022, nhất là cao điểm mùa nắng nóng.

EVNSPC và các đơn vị còn tổ chức tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp trong công tác triển khai thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện; hỗ trợ miễn phí công tác thí nghiệm máy biến áp của khách hàng trong thời gian triển khai tháng tri ân khách hàng; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất.

Kỹ sư triển khai xây dựng các công trình điện thắp sáng tuyến đường nông thôn tại các địa phương phía Nam (Ảnh: EVNSPC).

Các công ty điện lực phối hợp với tỉnh đoàn địa phương thực hiện các chương trình "Thắp sáng đường quê" trên địa bàn quản lý, triển khai các chương trình, chính sách nhằm khuyến khích khách hàng tải, cài đặt App CSKH, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh internet như App CSKH/Email/Zalo…

Bên cạnh đó, EVNSPC và công ty điện lực tại các địa phương cùng các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, các đối tác để cùng tổ chức, triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn và tiết kiệm điện trên App CSKH, website, Zalo, màn hình điện tử…

Sửa chữa, thay thế miễn phí hệ thống điện tại nhà các khách hàng có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: EVNSPC).

Đối với các hoạt động an sinh xã hội, EVNSPC tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, các gia đình chính sách. Đồng thời, các đơn vị kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do EVN và đơn vị đang phụng dưỡng nhân Tháng tri ân khách hàng.