Ngân hàng tăng vốn nóng: Thêm 8 tỷ cổ phiếu "vua" sắp đổ bộ sàn chứng khoán

Đứng đầu là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã chứng khoán: NCB) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 3,3 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, ngân hàng có thể thu về 33.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) dự kiến phát hành tối đa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, HDBank có kế hoạch phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. HDBank đồng thời sẽ phát hành 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nếu hoàn thành cả ba phương án, vốn điều lệ HDBank có thể tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng, lên trên 72.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, có thể kéo dài sang năm 2027.

Kế hoạch phát hành mới hàng tỷ cổ phiếu còn có Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB), thông qua hai phương án.

Thứ nhất, công ty dự kiến phát hành 803 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Được biết, ngân hàng vừa điều chỉnh tỷ lệ chào bán từ 20% trong phương án ban đầu lên 50%.

Đồng thời, ABBank bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%, tương ứng gần 193 triệu cổ phiếu.

Cả hai đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV năm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý và số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng lượng cổ phiếu từ hai phương án trên đạt gần 1 tỷ đơn vị. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ ABBank dự kiến tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank, mã chứng khoán: MBB) đang trong thời gian triển khai phương án chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng vốn huy động theo kế hoạch gần 8.055 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành gần 1,21 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%. Nếu hoàn thành cả hai phương án trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng lên hơn 100.687 tỷ đồng.

Cũng gia nhập nhóm tăng vốn còn có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB), dự kiến phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 20%. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Động thái phát hành này tiếp nối làn sóng tăng vốn của loạt ngân hàng lớn từ năm 2025 đến nay. Đặc biệt ở khối quốc doanh, cuộc đua cũng không kém phần quyết liệt. Khi cả 3 nhà băng VietinBank, Vietcombank, BIDV… liên tục tăng vốn mạnh, hướng đến mốc vốn 100.000 tỷ đồng.

Lý giải về làn sóng này, giới chuyên gia nhìn nhận đây không đơn thuần là cuộc đua về thứ hạng mà là yêu cầu mang tính sống còn.

Trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế có xu hướng gia tăng, việc mở rộng quy mô vốn giúp các nhà băng củng cố bộ đệm rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Quan trọng hơn, áp lực tuân thủ đang đến gần khi Ngân hàng Nhà nước dự kiến nâng mức hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu lên 10,5% vào năm 2033. Do đó, việc chủ động bồi đắp nguồn vốn ngay từ bây giờ là chiến lược bắt buộc để các ngân hàng đảm bảo dư địa tăng trưởng bền vững trong thập kỷ tới.