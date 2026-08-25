Lộ diện loạt cổ phiếu sẽ hút dòng vốn lớn nhất sau khi FTSE nâng hạng

Trước phiên giao dịch hôm nay (25/8), VN-Index đang dừng ở mức 1.788 điểm, tăng gần 21 điểm với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu bất động sản. Điểm sáng tiếp theo là thanh khoản cải thiện khi giá trị giao dịch tổng ba sàn đạt 20.500 tỷ đồng và khối ngoại mua ròng trở lại.

Dù giá trị mua ròng của khối ngoại chưa nhiều nhưng ngắt mạch bán ròng trước đó, mở ra kỳ vọng quay trở lại của nhà đầu tư nước ngoài khi Việt Nam chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán.

Trong báo cáo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của Công ty chứng khoán VPS vừa phát hành, cho hay đối với các quỹ đầu tư thụ động, hoạt động tái cơ cấu danh mục cổ phiếu sẽ cần được hoàn tất chậm nhất vào ngày 18/9, trước khi cơ cấu chỉ số mới chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Tại cập nhật mới nhất, trọng số của các cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap có thể đạt khoảng 0,49%, cao hơn đáng kể so với mức 0,328% theo ước tính trước đó của FTSE. Trên cơ sở này, chứng khoán VPS ước tính tổng dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động vào thị trường Việt Nam có thể đạt gần 2,4 tỷ USD (khoảng 63.200 tỷ đồng) trong đó phần lớn đến từ các quỹ thuộc Vanguard.

Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index tăng tiếp (Ảnh: Lam Giang).

“Các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB và vốn hóa vừa như HPG, VPB, BID có thể thu hút dòng vốn lớn hơn. Do các cổ phiếu này có khả năng được đưa vào danh mục của nhiều quỹ hơn, gồm cả các quỹ thụ động mô phỏng các chỉ số vốn hóa lớn và vốn hóa vừa, cũng như các quỹ chủ động sử dụng FTSE làm chỉ số tham chiếu”, báo cáo của VPS dự báo.

Dòng vốn từ các quỹ thụ động sẽ được giải ngân theo 4 đợt từ tháng 9/2026 tới tháng 9/2027.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành, Công ty chứng khoán Kafi, cho rằng sau mùa kết quả kinh doanh quý II, hiện FTSE là sự kiện lớn tiếp theo mà thị trường hướng tới, và kỳ vọng này tạo thêm một yếu tố hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Giai đoạn từ nay đến trước ngày 21/9 là một giai đoạn bản lề quan trọng để quan sát dòng tiền phản ứng như thế nào với câu chuyện nâng hạng, qua đó có cơ sở để xác định mức độ và thời điểm giải ngân phù hợp.

“FTSE nâng hạng chắc chắn là một yếu tố hỗ trợ tích cực, nhưng chưa đủ để tạo ra một nhịp tăng mới và bền vững cho VN-Index. Trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao, chứng khoán chưa thực sự có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các kênh đầu tư khác, nên dòng vốn quốc tế vẫn sẽ phụ thuộc khá nhiều vào diễn biến lãi suất và môi trường vĩ mô toàn cầu”, ông Huy nói.

Ước tính tỷ trọng và giá trị phân bổ dòng vốn cho danh mục sơ bộ (Nguồn: VPS).

Chuyên gia của chứng khoán Kafi nêu về tác động trực tiếp, dòng vốn từ FTSE sẽ được phân bổ theo từng danh mục và tập trung vào những cổ phiếu nằm trong các bộ chỉ số, vì vậy nhóm này sẽ được hưởng lợi trước. Để hiệu ứng lan tỏa sang các cổ phiếu khác và toàn thị trường, vẫn cần thanh khoản đủ mạnh và sự tham gia của dòng tiền trong nước.

Ngoài ra, hiệu ứng từ FTSE sẽ không diễn ra quá nhanh. Việc khối ngoại rút vốn thời gian qua không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn ở nhiều thị trường châu Á, nên việc dòng vốn có thực sự quay trở lại hay không vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện vĩ mô chung.

Do đó, theo ông Huy, FTSE là chất xúc tác quan trọng, nhưng thanh khoản và đặc biệt là vĩ mô mới quyết định thị trường có hình thành được một xu hướng tăng bền vững hay không.

Công ty chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng, việc Việt Nam được đưa vào FTSE GEIS dự kiến hỗ trợ thanh khoản thị trường, gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và củng cố vai trò của Việt Nam trong danh mục khu vực về dài hạn. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử chưa cho thấy giá cổ phiếu luôn tăng một cách nhất quán quanh thời điểm chính thức được đưa vào chỉ số.