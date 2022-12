Ngân hàng Nhà nước hạ giá bán USD lần thứ 4

Sau 3 lần điều chỉnh giá bán USD cho các ngân hàng thương mại trong tháng 11, ngày 9/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 10 đồng nữa xuống còn 24.830 đồng/USD. Trước đó, cơ quan quản lý tiền tệ từng 6 lần liên tiếp điều chỉnh tăng giá bán USD trong năm, sau đó lại giảm 4 lần liên tiếp. Cả 4 lần điều chỉnh gần đây đều ghi nhận bước giảm 10 đồng/USD.

Phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD. Cụ thể, tỷ giá trung tâm sáng nay niêm yết tại mức 23.657 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua và giảm 31 đồng so với một tháng trước. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng được phép giao dịch ở mức thấp nhất 24.474 đồng/USD và cao nhất 24.840 đồng/USD.

Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng chịu xu hướng giảm mạnh xuống còn 23.580 đồng/USD hôm nay, tương đương mức giảm ròng 0,6%.

Giá USD trong ngân hàng cũng giảm mạnh, về dưới 24.000 đồng và là vùng thấp nhất kể từ tháng 9 đến nay. Vietcombank chốt phiên hôm nay giảm 140 đồng cả hai chiều mua bán về 23.390-23.700 đồng/USD. Còn tại Eximbank, tỷ giá USD hiện về sát 23.080-23.270 đồng.

Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, mỗi USD trong ngân hàng đã giảm gần 3%. Dù vậy, nếu so với đầu năm, tỷ giá USD/VND vẫn tăng hơn 5%.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ đang yết giá mua bán USD quanh 24.330-24.430 đồng, giảm 300 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.

Giá USD trong nước giảm theo diễn biến thế giới khi sức mạnh đồng bạc xanh có dấu hiệu suy yếu. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các rổ tiền tệ khác - đã giảm khoảng 7% trong một tháng qua, hiện đạt 104,6 điểm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần liên tiếp tăng trần lãi suất huy động với tiền đồng, cũng góp phần hạ nhiệt tỷ giá USD/VND.