Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh tại nhiều giải thưởng

Theo báo cáo tài chính được công bố, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ghi nhận mức lợi nhuận đến 30/6 đạt 5.919 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ. Quy mô tổng tài sản của ngân hàng lên mức 442.926 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Kết quả kinh doanh ấn tượng này tiếp tục minh chứng cho chiến lược chuyển đổi toàn diện và hiệu quả bền vững của LPBank, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu LPBank ngày càng lớn mạnh trên thị trường tài chính.

Song song với hoạt động kinh doanh khởi sắc, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam còn được tôn vinh tại các giải thưởng trong nước và quốc tế. Mới đây, LPBank được vinh danh với 2 giải thưởng "Ngân hàng triển khai công nghệ tự động hóa tốt nhất Việt Nam" do The Asian Banker trao tặng và "Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín" do Vietnam Report và báo VietNamNet bình chọn.

"Trái ngọt" khi đẩy mạnh tự động hóa trong hoạt động ngân hàng

Trong tháng 7, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam gây ấn tượng tại lễ trao giải của The Asian Banker - tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á với giải thưởng "Triển khai công nghệ tự động hóa tốt nhất Việt Nam". Giải thưởng này là sự ghi nhận những nỗ lực của akaBot, FPT IS và LPBank với dự án tự động hóa, giúp nâng cao năng suất lao động để tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua hệ thống công nghệ cốt lõi là tự động hóa quy trình bằng robot (RPA).

Ông Vũ Quốc Khánh - Phó tổng giám đốc thường trực LPBank nhận giải thưởng "Triển khai công nghệ tự động hóa tốt nhất Việt Nam".

Hội đồng giám khảo của The Asian Banker cho biết đánh giá cao các chuyển đổi lớn trong hoạt động của LPBank khi tích hợp thành công của công nghệ RPA tiên tiến vào môi trường ngân hàng truyền thống. Áp dụng nhanh và hiệu quả RPA đã giúp LPBank cải thiện tốc độ xử lý, tiết kiệm thời gian lên tới 3.195 giờ/tháng, tiết kiệm thời gian giao dịch, hạn chế thao tác thủ công còn 20% và nâng độ chính xác tối đa 100%.

Trong chiến lược số hóa, LPBank khẳng định việc áp dụng tự động hóa quy trình nội bộ và triển khai cá nhân hóa là xu hướng bắt buộc để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn, việc này giải phóng nhân viên khỏi các công việc thủ công, lặp đi lặp lại, để dành thời gian cho hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc khách hàng với hiệu quả cao hơn.

Trước đó, tháng 5/2024, LPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại khu vực Châu Á đón nhận giải thưởng "Triển khai Core Banking nhanh nhất châu Á" của Temenos. Với việc liên tiếp nhận được những giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa, LPBank thể hiện những nỗ lực không ngừng để có "trái ngọt" xứng đáng trong hành trình trở thành ngân hàng số hàng đầu.

Vươn mình với năng lực tài chính hàng đầu

Sau bước chuyển mình đổi tên mới, LPBank tiếp tục được vinh danh và đón nhận các giải thưởng tại Việt Nam. Trong đó, thương hiệu LPBank vào "Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín" do Vietnam Report và báo VietNamNet nghiên cứu và đánh giá.

Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó tổng giám đốc đại diện LPBank nhận giải thưởng "Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín".

Theo đó, các ngân hàng được xếp hạng trong top 10 dựa trên 3 tiêu chí gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng và khảo sát đối tượng nghiên cứu, các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2024.

Trong đánh giá của Vietnam Report, LPBank là ngân hàng có kết quả kinh doanh tích cực, đảm bảo chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đó, LPBank là thương hiệu có độ đa dạng chủ đề và tỷ lệ tin tức tích cực cao trên các kênh truyền thông so với các ngân hàng tại Việt Nam.

Về năng lực tài chính, với lợi nhuận tăng trưởng 3 con số, LPBank nổi bật trong bức tranh tăng trưởng của ngành 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu của LPBank đã mang lại kết quả khi tỷ trọng phi tín dụng trong lợi nhuận tăng đáng kể. Tỷ trọng thu ngoài lãi đóng góp 22,63% trong cơ cấu tổng thu nhập, đạt 2.079 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Kết quả huy động vốn trong 6 tháng đầu năm của LPBank đạt 336.978 tỷ đồng, dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 317.417 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 15,23% so với thời điểm 31/12/2023.

Được vinh danh tại các giải thưởng trong nước và quốc tế cho thấy vị thế của LPBank trong chất lượng dịch vụ, năng lực và hoạt động đầu tư vào công nghệ. LPBank cam kết tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, chứng minh sự vững vàng của chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện, phát triển bền vững và thận trọng. Đồng thời, phát huy tối đa thế mạnh về mạng lưới rộng lớn, LPBank cũng hướng tới sứ mệnh mang các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất cùng các giá trị, lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông.