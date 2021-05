Ngân hàng hợp nhất từ PVFC và Western Bank kinh doanh ra sao năm 2020?

Dân trí Được thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất giữa PVFC và Western Bank, PVComBank có kết quả kinh doanh năm 2020 ra sao?

Báo cáo kiểm toán của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) năm 2020 cho thấy, doanh thu hợp nhất đạt 13.298 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2020 đạt 180.567 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 9,23%. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2019, nguồn huy động không kỳ hạn tăng 45%. Tín dụng năm 2020 tăng trưởng 9%.

Thu nhập lãi thuần đến hết năm 2020 đạt gần 1.640 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 1.738 tỷ đồng của năm 2019. Tuy nhiên, một số khoản thu ngoài lãi tăng như thu từ dịch vụ tăng 27%, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 26%, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 2,6 lần. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 1%. Hết năm 2020, ngân hàng báo lãi trước thuế là gần 76 tỷ đồng, giảm so với 2019.

Thuyết minh về cho vay khách hàng, ngân hàng cho biết tính đến hết 31/12/2020 đang cho vay với dư nợ là hơn 84.297 tỷ đồng. Trong đó, cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước chiếm hơn 83.080 tỷ đồng.

Ngân hàng lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng năm 2020 (Ảnh minh họa).

Về cho vay theo ngành, dư nợ lớn nhất tập trung tại hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm, vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình với hơn 51.059 tỷ đồng, tăng so với hơn 43.807 tỷ đồng của năm 2019. Hoạt động cho vay bất động sản cũng có dư nợ tăng lên hơn 7.391 tỷ đồng từ mức hơn 5.785 tỷ đồng của năm 2019.

Một số ngành có dư nợ cho vay giảm như nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; xây dựng; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống…

Trong năm 2020, ngân hàng cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và quản trị nhằm hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi số, hướng tới trở thành ngân hàng hợp kênh...

PVComBank là ngân hàng được thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank).

Việt Đức