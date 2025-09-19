Ngân hàng đồng hành cùng khát vọng thịnh vượng quốc gia

Khát vọng thịnh vượng quốc gia và vai trò trụ cột của ngân hàng

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng này không chỉ đo lường bằng tốc độ tăng trưởng GDP, mà còn thể hiện ở chất lượng phát triển: đảm bảo công bằng xã hội, mở rộng cơ hội bền vững cho doanh nghiệp và người dân.

Trong bức tranh đó, ngân hàng được ví như “trụ cột tài chính”, nơi dẫn dòng vốn, nuôi dưỡng động lực phát triển và tạo nền tảng cho hội nhập quốc tế.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) (Ảnh: VietinBank).

Theo Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52%, mở ra chu kỳ phục hồi khả quan sau giai đoạn biến động toàn cầu. Song hành, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,9% đưa tổng dư nợ lên hơn 17,2 triệu tỷ đồng.

Lãi suất cho vay ngắn hạn cũng giảm 0,5-1,5 điểm % so với cuối 2023, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tín dụng xanh là động lực phát triển bền vững

Trong xu thế toàn cầu, tín dụng xanh và tài chính bền vững ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 31/3, dư nợ tín dụng xanh đạt trên 704.244 tỷ đồng, tăng 3,57% so với cuối năm 2024, chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, chủ yếu tập trung vào năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và sản xuất sạch.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch của hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ nền kinh tế xanh và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

VietinBank đã ra mắt sản phẩm “Tiền gửi xanh” (Ảnh: VietinBank).

Ngoài việc dẫn vốn, ngân hàng còn góp phần nâng cao dân trí tài chính thông qua các chương trình thúc đẩy thanh toán số, tín dụng vi mô cho hộ gia đình, gói tài chính linh hoạt cho thanh niên, nông dân và doanh nghiệp khởi nghiệp. Dịch vụ ngân hàng vì thế ngày càng trở thành người bạn đồng hành gần gũi trong đời sống thường nhật.

Bên cạnh hoạt động tín dụng và đầu tư, ngân hàng còn tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế và cộng đồng. Đây được coi là phần thiết yếu trong hành trình kiến tạo “thịnh vượng toàn diện”, khi sự phát triển kinh tế cần song hành cùng trách nhiệm xã hội để mang lại giá trị lâu dài cho đất nước và người dân.

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngân hàng chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời, VietinBank từng bước thực thi chiến lược phát triển bền vững, thông qua thúc đẩy tín dụng trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, mang lại lợi ích môi trường, xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh của quốc gia.