Ngân hàng CIMB Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về số hóa và chiến lược

CIMB là tập đoàn ngân hàng lớn thứ năm tại ASEAN về tài sản với hơn 33.000 nhân viên và 25 triệu khách hàng, mạng lưới hoạt động rộng khắp tại 15 quốc gia. Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, CIMB đã đạt mốc hơn 1 triệu người dùng.

Giải thưởng "Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất Việt Nam 2024" (Excellence in Innovation - Digital Banking Vietnam 2024) được trao bởi Global Banking & Finance Review đánh dấu lần thứ 4 CIMB được vinh danh (vào các năm 2020, 2021, 2023, 2024).

Sản phẩm mang về giải thưởng cho CIMB là Tài khoản tiền gửi thông minh (High yield smart saving - HYSS). Theo đó, khách hàng có thể mở và sử dụng Tài khoản tiền gửi thông minh trên kênh trực tuyến chỉ với vài thao tác đơn giản.

Với HYSS, CIMB sẽ tự động tích lũy hàng ngày trên số tiền nhàn rỗi từ tài khoản thanh toán. Chỉ với số tiền từ 100.000 đồng, khách hàng có thể tận hưởng mức lãi suất lên đến 4%/năm, cao hơn nhiều so với mức lãi suất 0,3% của tài khoản thanh toán thông thường của CIMB. Ngoài ra, khi sử dụng sản phẩm, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào, hệ thống sẽ tự động ưu tiên rút từ khoản tiền gửi gần nhất nhằm bảo toàn tiền lãi tối đa cho khách hàng giúp tối ưu hóa lợi nhuận từ số dư trong tài khoản thanh toán của mình.

Theo đại diện CIMB, giải thưởng này là minh chứng cho sự xuất sắc và tiên phong của CIMB về mặt ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở sáng tạo sản phẩm, CIMB còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác vững mạnh. Giải thưởng "Chiến lược đối tác xuất sắc nhất Việt Nam 2024" (Best Implementation of Partner Network Development Strategies (Banking) - Vietnam 2024) được trao bởi tạp chí Global Business Outlook. Hai sản phẩm được trao giải là Gửi tiết kiệm (Fixed deposit) và Tài khoản trả sau (Buy now pay later) được hợp tác và tích hợp trên ứng dụng Zalopay đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong cách khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính.

Trong đó, Gửi tiết kiệm là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn ra mắt tháng 1/2024 tích hợp trên nền tảng Zalopay. Với số tiền gửi tối thiểu 500.000 đồng, sản phẩm mang lại đa dạng các lựa chọn kỳ hạn 1,3, 6, 9 và 12 tháng, với mức lãi suất lên đến 6,1%/năm (ghi nhận tại thời điểm tháng 7/2024).

Với Gửi tiết kiệm, khách hàng có thể chủ động rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc trước hoặc vào ngày đáo hạn theo nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân. Sắp tới, khách hàng còn được tùy chọn tái đầu tư gốc và nhận lãi trực tiếp qua ứng dụng Zalopay khi đáo hạn, hoặc tái đầu tư cả gốc và lãi để tiếp tục hưởng lãi suất tốt hơn cho kỳ hạn tiếp theo.

Hợp tác cùng CIMB Việt Nam, đối tác Zalopay cho biết công ty tin tưởng rằng sản phẩm Gửi tiết kiệm sẽ là công cụ hữu ích giúp khách hàng tạo lập thói quen tiết kiệm và tối ưu hóa bài toán quản lý tài chính cá nhân.

Bên cạnh đó, xuất phát từ sự thấu hiểu người tiêu dùng thế hệ Millennial và Gen Z mong muốn có sự linh hoạt và chủ động hơn trong chi tiêu, CIMB cùng Zalopay mang đến sản phẩm Tài khoản trả sau, tích hợp ngay trên ứng dụng, cung cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng quay vòng liên kết trực tiếp với tài khoản hiện tại.

Bà Lê Hiền Trang, đại diện CIMB Việt Nam, nhấn mạnh: "Kể từ khi thành lập, CIMB Việt Nam luôn nỗ lực giải quyết sự thiếu hụt các sản phẩm tín dụng cho nhóm khách hàng này. Sản phẩm Tài khoản trả sau hợp tác với Zalopay đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực lâu dài của chúng tôi".

Tài khoản trả sau trên Zalopay ra mắt từ tháng 12/2022. Chỉ qua vài bước đăng ký đơn giản và được phê duyệt nhanh chóng, khách hàng dễ dàng truy cập hạn mức tín dụng mua sắm từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng mỗi tháng, miễn phí kích hoạt và miễn lãi suất lên đến 37 ngày, không phát sinh lãi suất bổ sung khi thanh toán dư nợ đúng hạn. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này cho nhiều tiện ích và dịch vụ trên ứng dụng Zalopay suốt 24/7, từ nạp/mua thẻ điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến, cho đến thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng.

"Tài khoản trả sau" có hạn mức tối đa lên tới 5 triệu đồng, phù hợp cho những khoản chi tiêu nhỏ lẻ đột xuất hoặc cấp bách (Ảnh: CIMB Bank).

"Hai giải thưởng quốc tế trên là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của CIMB trong việc đổi mới và sáng tạo sản phẩm và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức tài chính và công nghệ hàng đầu. Tự hào với những thành tựu đã đạt được, CIMB Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực để kiến tạo sản phẩm mới với tầm nhìn chiến lược vượt trội. Những dịch vụ tài chính - ngân hàng truyền thống tưởng chừng như phức tạp đều được CIMB đơn giản hóa để mọi khách hàng dễ dàng tiếp cận, đạt được các mục tiêu tài chính một cách thuận lợi và an toàn, tạo ra phong cách sống mới", đại diện ngân hàng cho biết.