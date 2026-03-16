Ngân hàng chọn “Hạnh phúc”: Chuyện của ABBank và xu hướng toàn cầu

Hướng đi của ABBank cũng là điểm khởi đầu cho một câu chuyện dài hơi hơn: cách một ngân hàng tái định nghĩa vai trò của mình trong đời sống kinh tế - xã hội và hướng đến cộng đồng, củng cố sức phát triển bền vững.

Từ một sự kiện thương hiệu

Ngày ABBank công bố bộ nhận diện mới và định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”, ngân hàng này đồng thời đưa ra ba trụ cột vận hành: am tường - thấu cảm - linh hoạt. Không phải những khái niệm mới trong ngành dịch vụ, nhưng đặt trong bối cảnh tài chính gợi ra một cách tiếp cận khác: tài chính không chỉ để tăng trưởng, mà để tạo sự an tâm lâu dài.

Đại diện ABBank cho biết, trong 33 năm hoạt động, ABBank sở hữu một tập khách hàng có độ gắn bó cao. Ngân hàng hiện phục vụ hơn 2 triệu khách hàng, với tỷ lệ khách hàng đồng hành lâu năm lên tới khoảng 90% - một con số không dễ đạt được trong bối cảnh người dùng có quá nhiều lựa chọn.

Mối quan hệ bền chắc giữa định chế tài chính này và khách hàng phần nào lý giải vì sao ABBank chọn “Hạnh phúc” cho cộng đồng làm điểm tựa tái định vị. Điểm tựa này không mới tại ABBank, mà nay được gọi tên đích danh và nâng tầm hơn.

Ở đây, “Hạnh phúc” là trạng thái an tâm tài chính cho khách hàng: cá nhân có thể chủ động kế hoạch chi tiêu và nâng cấp cuộc sống, doanh nghiệp có thể yên tâm dòng tiền, hay các quyết định kinh tế giảm nỗi lo ngắn hạn.

Đặt trong bức tranh rộng hơn, ABBank đang định hình cách tiếp cận “Tài chính hạnh phúc” - “Tài chính vì cộng đồng” - nơi tăng trưởng không tách rời trách nhiệm xã hội. Điều này cũng lý giải vì sao chiến lược của ngân hàng này tập trung mạnh vào các nhóm khách hàng đông đảo nhưng thường đối mặt với thách thức tiếp cận vốn trong chu kỳ kinh tế.

Có thể kể đến nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - khu vực chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp, tạo ra lượng lớn việc làm và giá trị thực cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng có tới gần 60% doanh nghiệp thừa nhận khó tiếp cận vốn.

Sau dấu mốc tái định vị, ABBank lập tức triển khai loạt chương trình mang đến quyền lợi trực tiếp, dễ tiếp cận cho khách hàng với cơ chế tận hưởng dễ dàng hơn. Khách hàng của ABBank thực sự “mang hạnh phúc” về nhà chỉ bằng vài thao tác tài chính đơn giản.

Đơn cử chuỗi sự kiện “Vùng đất hạnh phúc” với hàng nghìn phần quà giá trị được trao tay. Hoặc, từ 9/3, ABBank triển khai chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc mang tên “Trăm phần trăm hạnh phúc”. Cái tên chương trình đã nói lên tất cả: ABBank chăm sóc tỉ mỉ cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng bằng quà tặng vàng 24k và loạt bất ngờ thú vị với cơ chế 100% nhận quà.

Xu hướng toàn cầu và lời giải cho tăng trưởng bền vững

Nhìn xa ra thế giới, “Hạnh phúc” và những cảm xúc tích cực đang trở thành một biến số quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của nhiều ngành, đặc biệt là lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi niềm tin và sự gắn bó quyết định sức sống dài hạn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa kết nối cảm xúc và hiệu quả kinh doanh. Theo Harvard Business Review, nhóm khách hàng có kết nối cảm xúc trọn vẹn với tổ chức tài chính mang lại giá trị cao hơn tới 52% so với những khách hàng chỉ dừng ở mức hài lòng. Dữ liệu từ Motista cũng chỉ ra rằng, người dùng gắn kết cảm xúc sâu sắc có Giá trị trọn đời (LTV) cao hơn tới 306% và thời gian đồng hành dài hơn đáng kể, lên tới 5,1 năm, so với 3,4 năm của nhóm khách hàng thông thường.

Những con số này phản ánh một sự thật: trong một thị trường mà sản phẩm ngày càng dễ sao chép và công nghệ ngày càng tiệm cận, trải nghiệm và cảm xúc mới là lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Vì thế, “Tài chính hạnh phúc” đang trở thành hướng tiếp cận quan trọng, phản ánh cách các ngân hàng tái định nghĩa vai trò của mình trong đời sống xã hội: không chỉ cung cấp vốn, mà còn đồng hành để khách hàng sống chủ động hơn và an tâm hơn.

Trong dòng chảy đó, việc ABBank định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” là bước khẳng định mạnh mẽ triết lý gắn tài chính với cộng đồng luôn chảy trong DNA doanh nghiệp, hòa nhịp xu hướng quốc tế.

ABBank hiện thực hóa bằng việc đi vào cấu trúc vận hành: từ cách thiết kế sản phẩm, đầu tư vào công nghệ phục vụ trải nghiệm, đến việc ưu tiên những nhóm khách hàng cần dòng vốn kịp lúc, linh hoạt...

Quan trọng hơn, nhờ những động thái đón đầu xu hướng tài chính hạnh phúc, khách hàng sẽ ngày càng được hưởng lợi trong từng bước trải nghiệm, sử dụng dịch vụ và sản phẩm. Việc tạo dựng hạnh phúc, an tâm và chinh phục được niềm tin của khách hàng sẽ là yếu tố quan trọng, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, bất chấp biến động cho các tổ chức tài chính.