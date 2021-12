Ngân hàng, bán lẻ bứt phá tăng trưởng nhờ robot tự động hóa

Dân trí Với kết quả tích cực về giảm chi phí và nâng hiệu suất, nhiều ngân hàng, bên bán lẻ đẩy mạnh ứng dụng robot tự động hóa quy trình do akaBot (FPT Software) phát triển để giải quyết bài toán cạnh tranh trong bình thường mới.

Loạt ngân hàng top đầu đẩy mạnh tự động hóa quy trình

Trong suốt hai năm qua, các nhân sự ảo được xem là nguồn nhân lực không thể thiếu, giúp các ngân hàng lớn như HDBank, BIDV, TPBank giải quyết đa quy trình nghiệp vụ, tác vụ lặp đi lặp lại. Lực lượng lao động này là robot ảo do akaBot của FPT Software phát triển, với cốt lõi công nghệ RPA (Robotic Process Automation - công nghệ tự động hóa quy trình bằng robot), giúp ngân hàng vượt qua những thách thức của đại dịch, tăng trưởng bứt phá đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng sử dụng mô hình giao dịch trực tuyến 24/7 LiveBank của TPBank.

Tại HDBank, hầu hết các nghiệp vụ với khách hàng, từ mở tài khoản và sổ tiết kiệm, định danh khách hàng điện tử, phân tích dữ liệu, cho đến quy trình nội bộ như chấm công, xử lý khiếu nại, duyệt lệnh… đều do các nhân sự ảo - các robot tự động hóa dựa trên nền tảng akaBot tiến hành. Các robot đã giúp HDBank đã cải thiện tốc độ xử lý lên gấp 30 lần, tiết kiệm thời gian giao dịch từ 3 phút xuống chỉ còn vài giây, hạn chế thao tác thủ công còn 20% và nâng độ chính xác tối đa 100%.

Tự động hóa được ứng dụng tại BIDV từ năm 2019, ở quy mô nhỏ tại ba bộ phận về dịch vụ khách hàng, bán lẻ và thương mại. Xác định công nghệ RPA, AI sẽ tạo ra bước ngoặt trong xây dựng ngân hàng số, BIDV tiếp tục cùng akaBot triển khai robot cho 11 luồng nghiệp vụ tại bộ phận Ngân hàng số, Trung tâm Thẻ và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng. Trong chiến lược số hóa BIDV giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, BIDV khẳng định áp dụng robot tự động hóa quy trình nội bộ là xu hướng bắt buộc để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí.

Định hướng là ngân hàng tiên phong về công nghệ, TPBank đang dẫn đầu về tốc độ ứng dụng tự động hóa quy trình, triển khai 5 robot mới mỗi tuần và sử dụng đến 300 robot trong hoạt động, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm nhân sự và mang đến trải nghiệm giao dịch không giới hạn cho khách hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ sâu rộng, TPBank đã gặt hái nhiều "trái ngọt": tiết kiệm 60% thời gian giải ngân vay và đến 60% thời gian giao dịch tại quầy.

Với kết quả ấn tượng, TPBank được nhận giải thưởng "Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam" của The Asian Banker năm 2020. Đại diện TPBank chia sẻ, ngân hàng có kế hoạch nâng tầm công nghệ bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các tác vụ phức tạp, như xử lý gian lận và nghi vấn gian lận, tự động hóa báo cáo quản trị, giám sát vận hành. TPBank đang khảo sát ứng dụng 20 robot tự động hóa thông minh kết hợp AI.

Ngành bán lẻ tăng tốc vận hành cùng tự động xử lý hóa đơn

Để xử lý hóa đơn, chứng từ cho bộ phận tài chính trong ngành bán lẻ, akaBot xây dựng giải pháp UBot. Khi nhận được thông báo có hóa đơn, UBot sẽ tự động tải về, đọc và trích xuất dữ liệu, đối chiếu thông tin với phần mềm Tổng Cục thuế, xác định tính hợp lệ và xuất dữ liệu sang phần mềm kế toán. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Central Retail Việt Nam nằm trong số hơn 200 đơn vị đã lựa chọn akaBot đồng hành trên chặng đường chuyển đổi số.

Nhận thấy bộ phận kế toán gặp nhiều khó khăn do lượng chứng từ, hóa đơn ngày một tăng, Rạng Đông đã lựa chọn thử nghiệm giải pháp của akaBot tại bộ phận này. Doanh nghiệp thu được kết quả ấn tượng: tự động hóa đến 60% quy trình xử lý hóa đơn, hỗ trợ xử lý đến 50.000 hóa đơn/năm, cải thiện năng suất lên tới 20%

Central Retail Việt Nam.

Central Retail Việt Nam (CRV) cũng nhận được kết quả tích cực khi tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ khớp hóa đơn nhà cung cấp với hệ thống theo dõi hàng hóa. Cụ thể, robot giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ xử lý hóa đơn lên gấp 2 lần so với cách thủ công, giảm thời gian làm việc của bộ phận kế toán tài chính xuống 50% và tiết kiệm 5 -10 tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm.

Theo ông Bùi Đình Giáp, Giám đốc Điều hành akaBot cho biết, nền tảng akaBot của FPT Software giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình thủ công, lặp lại với khối lượng lớn và tốn nhiều nhân lực, giảm đến 90% thời gian vận hành, tiết kiệm 75% chi phí và đảm bảo dịch vụ 24/7. Giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tăng khả năng cạnh tranh đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới mô hình doanh nghiệp số.

Nền tảng akaBot cũng vừa được vinh danh là Sản phẩm, Giải pháp Chuyển đổi số Tiêu biểu tại Vietnam Digital Awards 2021 do Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 9/12. Giải pháp từng được vinh danh là Sản phẩm Số xuất sắc nhất tại giải thưởng Make in Vietnam 2020 thuộc khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Nằm trong hệ sinh thái giải pháp "Made by FPT", akaBot là giải pháp tự động hóa quy trình "may đo" theo nhu cầu của từng doanh nghiệp giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng, bứt phá trong bình thường xanh.

Trường Thịnh