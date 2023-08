Ngăn giặt xả tự động: Giải tỏa bất tiện khi định lượng nước giặt xả

Đau đầu chuyện định lượng nước xả

Chuyện định lượng nước giặt, nước xả tưởng đơn giản mà không ít lần làm khó người dùng. Thực tế, nhiều người sử dụng máy giặt vẫn đang đổ theo cảm tính thay vì sử dụng phương pháp đo đạc tối ưu hiệu quả.

Việc này kéo theo hàng loạt vấn đề như lãng phí khi đổ thừa và quần áo không sạch nếu đổ thiếu, buộc phải giặt lại. Ngoài ra, mỗi lần đổ nước giặt xả, người dùng phải nâng nhấc bình hoặc túi đựng, có thể gây ra rơi vãi, hoặc đổ tràn.

Những rắc rối kể trên có thể được giải quyết nhờ ngăn giặt xả tự động AI Dispenser trên máy giặt Samsung AI Ecobubble. Theo đó, người dùng chỉ cần đổ đầy một lần, máy sẽ tự động phân bổ nước giặt chuẩn xác theo khối lượng và độ bẩn áo quần cho cả tháng.

Ngăn giặt xả tự động giúp phân bổ lượng nước giặt, nước xả theo độ bẩn của áo quần (Ảnh: Samsung).

Máy giặt Samsung làm được điều này do được trang bị cảm biến độ bẩn liên tục hoạt động trong suốt chu trình giặt. Thay vì chia nước giặt chỉ dựa trên khối lượng quần áo ở máy giặt thông thường, ngăn xả tự động của Samsung sẽ tự động thêm nước giặt và tăng thời gian nếu phát hiện đồ bẩn nhiều, và thực hiện chu trình cho đến khi áo quần sạch. Ngược lại, nếu độ bẩn ít, máy sẽ rút ngắn thời gian giặt và kết thúc chu trình sớm hơn.

So sánh công nghệ giặt trên sản phẩm Samsung và máy giặt thường (Ảnh: Samsung).

Theo nhà sản xuất, tính năng vượt trội này hiện có mặt trên hầu hết các dòng máy giặt Samsung AI Ecobubble từ 9kg đến 24kg, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận.

Nỗi "ám ảnh" mang tên đóng cặn hoặc giặt không sạch

Thông thường việc đóng cặn nước giặt, nước xả thường diễn ra khi người dùng vô tình cho quá nhiều chất giặt tẩy vào máy. Điều này khiến quá trình giặt không sạch, để lại cặn xà phòng trên quần áo. Nhiều người phải tốn thời gian xả lại hoặc đối mặt nguy cơ dị ứng, ngứa ngáy cho da. Về lâu dài, hiện tượng này cũng khiến áo quần bị bạc màu nhanh.

Máy giặt AI Ecobubble giải quyết vấn đề này thông qua công nghệ Ecobubble độc quyền của Samsung, giúp đánh tan nước giặt, tạo bong bóng thẩm thấu nhanh, đánh bật vết bẩn hiệu quả mà không cần người dùng ngâm trước hay vò tay. Không chỉ sạch bẩn và không để lại cặn bám, Ecobubble còn giúp bảo vệ sợi vải bền màu, bền chất liệu tốt hơn 45% (theo thử nghiệm giữa chế độ Super Eco Wash có Ecobubble và chế độ Cotton 40⁰C không Ecobubble có trên máy giặt Samsung, thực hiện bởi Springboard Engineering).

Nhờ tạo bong bóng siêu mịn, Samsung giúp chất tẩy rửa thẩm thấu nhanh hơn vào bề mặt sản phẩm (Ảnh: Samsung).

Gặp khó với bảng điều khiển

Bảng điều khiển của máy giặt hiện khá phức tạp với đại đa số người dùng phổ thông. Ngoại trừ người thường xuyên sử dụng, các thành viên khác như người già, người giúp việc hoặc trẻ nhỏ sẽ rất khó tương tác với "ma trận" các nút bấm và núm xoay để cài đặt chế độ giặt, số lần vắt xả, tốc độ quay… phù hợp cho từng loại quần áo.

Chưa kể khi xảy ra lỗi như cửa chưa đóng, rò rỉ nước,... máy thường chỉ báo các mã lỗi theo dạng ký tự IE/ OE/ PE... gây bối rối cho người dùng, khiến họ phải gọi tổng đài hoặc thuê dịch vụ sửa chữa.

Để giúp việc giặt giũ không còn khó khăn như trên, Samsung đã thiết kế bảng điều khiển thông minh AI Control, có khả năng học thói quen sử dụng của người dùng sau vài lần giặt đầu. Sau đó, máy sẽ tự động đề xuất chế độ giặt cùng các cài đặt yêu thích thường sử dụng trước đó.

Nhờ vậy, người dùng sẽ không phải cài đặt lại mỗi lần giặt và người nhà cũng rất dễ dàng sử dụng dù trước đó chưa từng tương tác với máy. Bảng điều khiển bằng tiếng Việt, các thông báo ngắn gọn, súc tích được hiển thị trên màn hình LED. Người dùng sẽ được nhắc nhở kịp thời khi hết nước giặt xả, quên đóng cửa máy giặt hoặc các thao tác cần thiết khác.

Bảng điều khiển bằng tiếng Việt với các cảnh báo lỗi rõ ràng (Ảnh: Samsung).

Máy giặt ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống

Tiếng ồn khi máy giặt hoạt động gây ảnh hưởng đến sự tập trung của con trẻ khi học tập, có thể làm cản trở giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Với những người từng gặp rắc rối với vấn đề này, máy giặt AI Ecobubble là lựa chọn đáng cân nhắc bởi công nghệ VRT Plus có khả năng giảm rung ồn đến 30% trong quá trình giặt (dựa theo kiểm định nội bộ, so sánh với dòng F500E không có VRT Plus).

Thiết kế khung máy mới cũng mang lại sự ổn định cao hơn, kết hợp với bộ cảm biến phát hiện rung ồn, từ đó tối ưu hiệu quả vận hành của động cơ.

Giảm rung ồn, máy giặt Samsung cho trải nghiệm tốt hơn với người dùng ưa thích sự tĩnh lặng (Ảnh: Samsung).