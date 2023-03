Nga ra quy định mới, cấm sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT

Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Theo đó, các ngân hàng của Nga sẽ buộc phải sử dụng hệ thống thanh toán trong nước cho các giao dịch tài chính. Việc sử dụng hệ thống SWIFT chỉ được phép thực hiện cho các thanh toán quốc tế.

Đến lượt Nga cấm các ngân hàng sử dụng hệ thống SWIFT cho các giao dịch trong nước (Ảnh: Getty).

Ngân hàng trung ương Nga cho rằng quy định mới này nhằm đảm bảo độ tin cậy, tính liên tục và bảo mật cho các giao dịch trong nội bộ của nước Nga. Do đó, giờ đây, thông tin về các giao dịch như vậy cần được chuyển qua hệ thống ngân hàng do Ngân hàng trung ương Nga sở hữu hay các dịch vụ do bên thứ 3 là các công ty Nga cung cấp hoặc thông qua hệ thống thanh toán của Nga có tên SPFS.

Hệ thống thanh toán SPFS được Nga thành lập vào năm 2018 nhằm thay thế hệ thống SWIFT cho các giao dịch trong nước. Mặc dù độ bao phủ của hệ thống này vẫn nhỏ hơn nhiều so với hệ thống SWIFT, song mức độ phổ biến của hệ thống SPFS đang ngày càng tăng trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 2, Ngân hàng trung ương Nga cho biết hệ thống SPFS đã có 469 thành viên tham gia, bao gồm 115 tổ chức nước ngoài đến từ 14 quốc gia trên thế giới.

Động thái này của Ngân hàng trung ương Nga có thể có ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực tài chính của nước này, vì SWIFT đang được các ngân hàng ở Nga sử dụng cho các giao dịch trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã đảm bảo rằng quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả hay tốc độ của các giao dịch tài chính trong nước.

Mặc dù vậy, quyết định hạn chế sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT cho các giao dịch nội bộ cho thấy những nỗ lực của Nga trong việc tăng cường sự độc lập về kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính của phương Tây.

SWIFT là hệ thống nhắn tin được 11.000 tổ chức tài chính trên toàn cầu sử dụng để thực hiện hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày. Kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, hầu hết ngân hàng của Nga đã bị phương Tây loại bỏ ra khỏi hệ thống SWIFT, khiến Nga bị cắt đứt khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu.