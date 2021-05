Nestlé Việt Nam và giá trị lan tỏa từ giải thưởng vàng Chất lượng quốc gia

Dân trí Chiến lược quản trị, kinh doanh dựa trên chất lượng, an toàn thực phẩm, nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực, chính là nền tảng tạo ra sự thành công và lợi thế cạnh tranh của Công ty Nestlé Việt Nam.

Vinh dự nhận giải thưởng vàng Chất lượng quốc gia 2020- thành quả của hành trình 25 năm nâng cao chất lượng cuộc sống- đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp lan tỏa bài học thành công cho cộng đồng.

Từ giá trị cốt lõi

Được truyền cảm hứng bởi người sáng lập Henri Nestlé với bước đột phá về khoa học dinh dưỡng, được dẫn dắt bởi các giá trị và lấy dinh dưỡng làm trọng tâm, trong 25 năm qua, Nestlé đã sát cánh cùng các đối tác để nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn.

Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, dựa trên nền tảng khoa học, nghiên cứu và phát triển (R&D) đã mang lại những kiến thức hữu ích giúp Nestlé tiếp cận những vấn đề về suy dinh dưỡng, thiếu hụt vi chất, béo phì và những vấn đề toàn cầu liên quan đến dinh dưỡng, từ đó, Nestlé thường xuyên đổi mới và nâng cao danh mục sản phẩm của mình.

Cùng với R&D, chất lượng, an toàn thực phẩm, và sự phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng là nền tảng tạo ra sự thành công và lợi thế cạnh tranh của công ty cũng như của tập đoàn. Để có được điều đó, Nestlé luôn đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt trong "quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm", "quản lý chất lượng", và "tuân thủ về an toàn trong lao động" tại mỗi và mọi khâu trong quy trình hoạt động và sản xuất của mình, từ nguyên liệu đầu vào đến khi thành phẩm đến tay người tiêu dùng trong suốt chuỗi cung ứng.

Nestlé thường xuyên đổi mới và nâng cao danh mục sản phẩm của mình. Theo đó, với mạng lưới nghiên cứu và phát triển rộng nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Học viện Khoa học y khoa; Trung tâm Nghiên cứu Nestlé; Cơ quan phát triển lâm sàng; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển tại Tours về cây trồng. Bên cạnh đó, là 35 trung tâm công nghệ sản phẩm cùng các cơ sở nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu. Một đội ngũ đông đảo gồm hơn 5.000 nhà khoa học, các chuyên gia dinh dưỡng Nestlé phối hợp với nhiều viện nghiên cứu trên thế giới đang hoạt động tích cực trên mặt trận khoa học dinh dưỡng.

Tại Việt Nam, Nestlé nuôi dưỡng và thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo để mỗi nhân viên có cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo kiến tạo tương lai. Công ty dành ra khoản ngân sách hằng năm gồm 22 tỷ đồng cho công tác đào tạo tay nghề và phát triển nguồn nhân lực.

Đến giải vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Với sự nỗ lực liên tục, không ngừng của doanh nghiệp suốt chặng đường 25 năm qua, tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 - 2020 được tổ chức sáng ngày 25/4/2021 tại Hà Nội, Nestlé Việt Nam đã được vinh danh giải thưởng vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng.

Các doanh nghiệp được Thủ tướng ký quyết định trao giải phải đáp ứng 7 tiêu chí gồm: Vai trò của lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng vào khách hàng và thị trường, đo lường, phân tích và quản lý tri thức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động, kết quả hoạt động.

Chia sẻ niềm tự hào khi Nestlé Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng vàng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020 ngay trong năm đầu tiên tham dự, ông Urs Kloeti - Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen- cho biết: Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự động viên khuyến khích rất lớn đối với doanh nghiệp trong chặng đường phát triển 25 năm qua. Đây chính là thước đo phát triển của mỗi doanh nghiệp, là công cụ, động lực để doanh nghiệp phát triển. Việc tham gia giải thưởng này không những giúp doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện mình bằng việc áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Giải thưởng giúp doanh nghiệp tự đánh giá và kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng, đồng thời có động lực thúc đẩy năng suất, nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh doanh thu và tiến độ sản xuất, hoàn thiện và đưa sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng.

Và quan trọng hơn hết, đó chính là người tiêu dùng - một phần quan trọng nhất trong mối quan hệ thị trường. Các doanh nghiệp đạt giải đều là phải đáp ứng các 7 tiêu chí theo tiêu chuẩn thế giới. Do đó, hàng hóa và dịch vụ tiên tiến được các doanh nghiệp này cung cấp ra đều đạt chuẩn quốc tế, điều này đồng nghĩa đồng nghĩa với việc an toàn cho người sử dụng. Người tiêu dùng Việt Nam có thể sử dụng các sản phẩm tốt nhất cho mình với năng lực tài chính phù hợp. Từ đó, tác động tích cực vào cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Urs Kloeti cho hay ban lãnh đạo Công Ty Nestlé Việt Nam sẽ không hài lòng ở những kết quả đã đạt được. mà tiếp tục đặt mục tiêu hướng đến tính toàn diện của toàn bộ chuỗi giá trị.

Ông Urs Kloeti - Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen

Đây là giải thưởng có tính toàn diện ở tất cả các lĩnh vực từ quản lý chất lượng đến phát triển bền vững. Tham gia vào Chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tiến bộ kỹ thuật, những chương trình và sáng kiến vì cộng đồng… mà Nestlé đã và đang thực hiện. Qua đó, sẽ tạo động lực giúp nhân rộng những sáng kiến hay và hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng có thể giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý từ chính các doanh nghiệp cùng tham gia vào Giải thưởng Chất lượng Quốc gia này.

Trường Thịnh