NCB thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa hoạt động an toàn, hiệu quả

Dân trí Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - HNX: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm nay với nhiều thông tin tích cực, ghi nhận sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Tăng trưởng kinh doanh dựa trên bán lẻ và ngân hàng số

Theo đó, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của NCB đạt 84 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm trước, lũy kế tăng gấp 5,5 lần so với năm 2020; Thu nhập thuần tăng 3,8% so với cùng kỳ, lũy kế tăng 35% so với năm 2020. Đóng góp vào thu nhập thuần là thu nhập từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh…

NCB triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dư nợ tín dụng NCB vẫn tăng 3,5% so với đầu năm, trong đó, tỷ trọng lớn tập trung cho bán lẻ, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ số hóa.

Từ đầu năm đến nay, NCB đã triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, tự động hóa các quy trình trọng yếu nhằm gia tăng những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. NCB ưu tiên phát triển mảng dịch vụ, bancassurance, ngân hàng số và các sản phẩm dịch vụ số hóa khác nhằm gia tăng thu nhập, giảm rủi ro. Bên cạnh đó, nhờ đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, tăng cường thu hồi, xử lý nợ… chất lượng tín dụng tại NCB không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,4%.

Tháng 6 năm nay, NCB được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.500 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ của Ngân hàng lên gần 5.600 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo NCB cho biết: "Năm 2021 là năm bản lề cho chiến lược 2021-2025 của NCB với những đột phá mới trong cả quy mô hoạt động lẫn những nền tảng công nghệ và các sản phẩm dịch vụ số hóa.

Hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid -19 và ủng hộ công tác phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp tình hình dịch Covid-19, NCB đã tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững. Ngân hàng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quyết liệt cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép.

Lãnh đạo Ban quản lý Quỹ vắc xin tiếp nhận ủng hộ 5 tỷ đồng từ NCB.

Trong năm nay, NCB tiếp tục đồng hành cùng khách hàng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, khi giảm đến 1,5%/năm lãi suất cho vay so với khoản vay thông thường, đồng thời ngân hàng cũng miễn giảm nhiều loại phí giao dịch để hỗ trợ khách hàng.

Từ đầu năm 2020, gần 2.000 khách hàng đã được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, hạ lãi suất cho vay… theo Thông tư 01 và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.

Từ đầu năm nay, NCB đã đóng góp cho công tác phòng chống Covid-19 là gần 8 tỷ đồng: Ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ 5 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh gần 02 tỷ đồng; 01 tỷ đồng Quỹ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của TP Hà Nội.

Trường Thịnh