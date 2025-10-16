NAPAS mang hệ sinh thái thanh toán hiện đại đến Ngày Thẻ Việt Nam 2025

Trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại tại gian hàng NAPAS

Trong khuôn khổ sự kiện "Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam 2025" diễn ra ngày 18-19/10 tại Sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, gian hàng của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan với chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ và nhiều phần quà hấp dẫn.

Tại đây, người dùng sẽ được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp thanh toán số mới như NAPAS Tap and Pay – công nghệ số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động, hay hệ sinh thái VietQR với VIETQRPay, VIETQRGlobal, giúp việc thanh toán trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.

Không gian của NAPAS cũng sẽ là điểm dừng chân quen thuộc để khách tham quan giao lưu, tham gia trò chơi tương tác và nhận quà trực tiếp. Nhiều thương hiệu như KOI Thé, iCOOK, Mama’s Bakery (thuộc Golden Gate Group) dự kiến mang đến ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS, Tap and Pay hoặc VietQRPay.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, NAPAS cũng sẽ tặng hàng nghìn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông, vé đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, cùng các chương trình check-in nhận quà và khung giờ vàng 15-17h mỗi ngày. Các hoạt động này nhằm góp phần lan tỏa tinh thần thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng, hướng tới thói quen tiêu dùng hiện đại.

Lan tỏa cảm xúc “Nhịp chạm Việt Nam”

Năm thứ 5 đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam, NAPAS mang đến nhiều hoạt động mới mẻ, trong đó có sân chơi “Freedance – Nhịp chạm Việt Nam” dành cho giới trẻ.

Người tham gia có thể thể hiện cá tính qua các điệu nhảy freestyle trên nền nhạc “Nhịp chạm Việt Nam”, chia sẻ video trên TikTok hoặc Facebook với hashtag #NhịpChạmViệtNam #NAPASDanceChallenge để nhận quà tặng độc quyền như áo, túi, quạt in logo thương hiệu.

Trong hoạt động “Gắp thú bông – Gửi yêu thương”, chỉ với một lần quét mã VietQR, người chơi có thể nhận hai lượt tham gia, đồng thời đóng góp vào quỹ thiện nguyện NAPAS, lan tỏa thông điệp sẻ chia và nhân ái.

Để mang lại trải nghiệm trực quan hơn, NAPAS dự kiến phối hợp cùng các KOL, KOC thực hiện livestream, review trực tiếp về các tiện ích thanh toán số như VietQRPay, Tap and Pay, giúp người dùng trẻ dễ dàng tiếp cận công nghệ.

Đêm bế mạc ngày 19/10 sẽ khép lại lễ hội bằng chương trình Sóng Festival, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Anh Tú, Chillies, Double2T. Đây được xem là “điểm nhấn cảm xúc” của sự kiện, kết nối công nghệ, âm nhạc và người tiêu dùng trong không khí sôi động.

Hàng loạt ưu đãi tri ân khách hàng

Song hành với hoạt động trải nghiệm, NAPAS sẽ cùng nhiều ngân hàng và thương hiệu triển khai chương trình khuyến mại lớn, nhằm tri ân khách hàng và khuyến khích thanh toán không tiền mặt.

Cụ thể, từ ngày 9/9 đến 30/11, khách hàng sẽ được ưu đãi mua sắm văn phòng phẩm tại FAHASA cho khách hàng chạm thẻ NAPAS; từ ngày 25/9-15/12, khách được giảm 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng tại Domino Pizza, Popeyes, Burger King khi thanh toán bằng thẻ NAPAS.

Từ ngày 1/9 đến 1/10, ShopeePay tặng voucher 50.000 đồng cho khách hàng liên kết thẻ NAPAS. Khách cũng được giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ NAPAS qua Apple Pay tại Aeon Mall, áp dụng cho hóa đơn từ 100.000 đồng.

Trong khi VietinBank Trẻ Connect hoàn tiền cho khách hàng mở thẻ mới từ ngày 1/9 đến hết tháng 11 thì ACB ưu đãi thanh toán hóa đơn điện thoại và Internet cho khách hàng lần đầu sử dụng ACB ONE từ ngày 10/9 đến 9/11.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng combo bắp nước tại CGV cho hóa đơn từ 191.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS (tối đa 5 lần/ngày/thẻ, áp dụng 17/10-15/12) hay nhận ưu đãi giảm 10% (tối đa 100.000 đồng) khi thanh toán trả trước 3 tháng dịch vụ Internet hoặc combo Internet - truyền hình trên ứng dụng Hi FPT bằng VietQRPay.

Thông tin chi tiết về các chương trình được cập nhật trên website Napas.

Với sự đầu tư bài bản từ công nghệ đến nội dung và hình thức tổ chức, NAPAS tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam.

Trong đó, Ngày Thẻ Việt Nam 2025 không chỉ là sân chơi kết nối công nghệ và người tiêu dùng, mà còn thể hiện nỗ lực của NAPAS và các ngân hàng trong xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện, hướng tới tương lai không tiền mặt.