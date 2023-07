Nắng nóng 39-40 độ C, mực nước ở các hồ thủy điện giờ ra sao?

Từ hôm nay (12/7) đến ngày 15/7, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt. Đặc biệt ngày 12/7 và 13/7 sẽ có nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ cũng đang duy trì hình thái thời tiết này, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thậm chí, tình hình nắng nóng tại Trung Bộ diễn biến còn phức tạp hơn khi đã kéo dài hơn nửa tháng. Ngày 12/7 và 13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tuy nhiên, ở các khu vực trên, chiều tối và đêm thường có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trước diễn biến khí hậu cực đoan, điều này phần nào tác động tích cực đến lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện, cũng như mực nước tại các hồ.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ so với ngày 11/7.

Ảnh sông Đà được chụp vào ngày 8/7 (Ảnh: Hữu Nghị).

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.

Các hồ có mực nước thấp tiếp tục có Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ. Tại miền Bắc, mực nước hồ Lai Châu (mực nước hồ/mực nước chết): 285,63m/265m, hồ Sơn La: 194m/175m, hồ Hòa Bình: 94,92m/80m (quy định mực nước tối thiểu là 81,9m), hồ Tuyên Quang: 100,81m/90m (quy định tối thiểu: 90,7m), hồ Bản Chát: 450,46m/431m.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, hồ Trung Sơn: 153,94m/150m (quy định tối thiểu: 150,7m), hồ Bản Vẽ: 156,03m/155m (quy định tối thiểu: 169,7m đến 174m), hồ Hủa Na: 218,69m/215m (quy định tối thiểu: 219,5m), hồ Bình Điền: 63,88m/53m (quy định tối thiểu: 65,8m đến 67,9m), hồ Hương Điền: 50,14m/46m (quy định tối thiểu: 49,1m đến 50,4m).

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm.