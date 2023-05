Nâng cao năng lực chuyển đổi số tại bộ máy điều hành Tập đoàn Dầu khí

Bám sát chủ trương

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tập đoàn và các đơn vị thành viên, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 184 ngày 15/2/2022 về "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030".

Nội dung nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu cụ thể của chuyển đổi số trong từng giai đoạn, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Lễ ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tháng 4/2021 (Ảnh: PVN).

Petrovietnam hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, do đó, từ năm 2020 - 2022 ban lãnh đạo tập đoàn đã thống nhất, cụ thể hóa thành các nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến chuyển đổi số được ban hành trong nội bộ.

Năm 2020, Petrovietnam xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho công ty mẹ - tập đoàn, để hướng tới các mục tiêu gồm tối ưu hoạt động bộ máy quản trị và vận hành; tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên toàn chuỗi giá trị năng lượng; đón đầu xu hướng dịch chuyển năng lượng trong khu vực và trên thế giới; ứng biến linh hoạt với những thay đổi của thị trường…

Petrovietnam đã ban hành lộ trình chuyển đổi số cho công ty mẹ - tập đoàn gồm 32 sáng kiến số thuộc 4 chương trình trong giai đoạn 2022-2026 và hướng tới mức độ trưởng thành số nâng cao vào năm 2026.

Lộ trình bao gồm những dự án xây dựng nền tảng công nghệ và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu dầu khí quốc gia, số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ, tối ưu hoạt động vận hành, tăng cường năng lực đội ngũ triển khai chuyển đổi số.

Từ năm 2021 đến nay, Petrovietnam tích cực thực hiện các dự án chuyển đổi số đủ điều kiện có thể triển khai được ngay và đến nay đã đạt kết quả nhất định.

Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với 6 module cơ bản trong lĩnh vực Tài chính - kế toán và Quản lý Danh mục dự án đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu tìm kiếm thăm dò và khai thác giai đoạn 1: đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực khác: đã thực hiện khảo sát và đang chuẩn bị triển khai.

Đơn vị hoàn thành triển khai bộ công cụ Office 365 cho cán bộ nhân viên; số hóa bộ quy chế quản trị nội bộ; số hóa các tài liệu lưu trữ hành chính của cơ quan tập đoàn; nền tảng hạ tầng và bảo mật được tăng cường và duy trì và cải thiện liên tục…

Công tác truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ nhân viên; năng lực đội ngũ và nhận thức về chuyển đổi số, văn hóa số đang được thúc đẩy.

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, Petrovietnam đã tổ chức cuộc thi online "Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số" cho cán bộ nhân viên, thu hút đông đảo người lao động tham gia, được sự hưởng ứng của các lãnh đạo trong hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc tập đoàn.

Nhằm tiếp cận với xu hướng phát triển khoa học công nghệ, Petrovietnam đã tổ chức 12 khóa đào tạo chuyển đổi số, với 576 lượt cán bộ tham dự. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý là 96 người; cán bộ cấp lãnh đạo phòng/chuyên viên của tập đoàn gần 400 lượt người; cán bộ, lãnh đạo quản lý tại các đơn vị thuộc diện tập đoàn quản lý là 63 người.

Trong năm 2023, Petrovietnam tiếp tục triển khai đào tạo rộng khắp trong toàn tập đoàn về chuyển đổi số. Hình thức tổ chức bao gồm: tiếp tục tổ chức một số chương trình đào tạo về chuyển đổi số nâng cao cho lãnh đạo quản lý cấp cao, trung Petrovietnam và lãnh đạo các tổng công ty trực thuộc Petrovietnam; giao các đơn vị chủ động tổ chức các chương trình đào về chuyển đổi số để thường xuyên cập nhật các kiến thức.

Để chuyển đổi số của Petrovietnam theo kịp với các xu thế công nghệ, giải pháp mới, Petrovietnam đã tăng cường hoạt động hợp tác với các đối tác có tên tuổi trên thị trường cả trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm về chuyển đổi số như ký thỏa thuận hợp tác với Viettel, Microsoft…; tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ về chuyển đổi số với một số cơ quan quản lý Nhà nước…

Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong bộ máy điều hành

Để nâng cao năng lực chuyển đổi số tại bộ máy điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tập đoàn xây dựng một số giải pháp trọng tâm, tập trung triển khai lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026 đã được tổng giám đốc phê duyệt một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó ưu tiên xây dựng mô hình công nghệ thông tin tổng thể để định hình cho việc tổ chức, thực thi và đánh giá hiệu quả vận hành các mục tiêu chuyển đổi số của Petrovietnam.

Hội thảo về công tác chuyển đổi số với chủ đề "chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững" (Ảnh: PVN).

Xây dựng mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực hiện công tác chuyển đổi số tại công ty mẹ - tập đoàn; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong việc thành lập bộ phận chuyên trách về chuyển đổi số để đảm bảo tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa tập đoàn với các đơn vị thành viên được quan tâm.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của tập đoàn, triển khai nhanh việc số hóa quy trình nghiệp vụ, quy trình kinh doanh, lựa chọn giải pháp công nghệ tổng thể, có khả năng tích hợp cao để triển khai đồng bộ và hiệu quả; sẵn sàng tích hợp với các đơn vị thành viên và hệ thống ứng dụng khác... được đề cập.

Đơn vị chú trọng hình thành các nền tảng số trong quản trị tài chính kinh tế; hình thành nền tảng dữ liệu trong các lĩnh vực trọng yếu và lĩnh vực khác của tập đoàn; xây dựng hệ thống quản trị nhân sự và quản lý đào tạo; xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và xây dựng văn phòng số.

Đơn vị rà soát lại hệ thống các văn bản quy định nội bộ của tập đoàn để xây dựng ban hành mới hoặc điều chỉnh/sửa đổi phù hợp với công tác chuyển đổi số; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số để kịp thời tiếp quản, vận hành các hệ thống khi đưa vào vận hành.

Bên cạnh đó, việc truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ nhân viên được thực hiện thường xuyên.

Cụ thể, tập đoàn yêu cầu tiếp tục truyền thông về tầm nhìn, lộ trình và nhiệm vụ chuyển đổi số của tập đoàn đến nhân viên; tăng cường công tác đào tạo thường xuyên và đào tạo nâng cao về chuyển đổi số tới cán bộ nhân viên ngành, trong đó có đội ngũ lãnh đạo, để từng người nhận thức vị trí, vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi số của đơn vị.

Đồng thời, tập đoàn tập trung xây dựng văn hóa số kết hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với quá trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó thay đổi nề nếp, tác phong làm việc trong tập đoàn trên môi trường số. Đơn vị đưa nội dung văn hóa số vào Đề án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, tạo nền tảng thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong toàn tập đoàn.

Tập đoàn tổ chức khóa học nhận thức về an ninh mạng (Ảnh: PVN).

Petrovietnam cũng đã triển khai các ứng dụng công nghệ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh mạng. Nhận thức chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu thiếu một chiến lược bảo mật phù hợp, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tập trung một số giải pháp để tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trên môi trường mạng.

Cụ thể, tập đoàn tổ chức phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước và Tập đoàn về an toàn thông tin, an ninh mạng đến cán bộ nhân viên để hiểu và nắm vững nội dung của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan về trách nhiệm và quyền lợi, nghĩa vụ, những hành vi bị cấm trên không gian mạng. Tập đoàn trang bị kiến thức, nắm bắt các thủ đoạn tấn công mạng và cách thức xử lý; thiết lập những thói quen thường xuyên bảo vệ thông tin của cá nhân, tổ chức tránh nguy cơ lộ, lọt thông tin.

Tập đoàn cũng định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để cập nhật những bài học kinh nghiệm, thủ đoạn mới nhằm tăng cường kỹ năng nhận diện âm mưu gây mất an ninh mạng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời. Đồng thời, tập đoàn thúc đẩy hợp tác với các đối tác lớn, uy tín nhằm phát huy thế mạnh của nhau, để hỗ trợ đẩy nhanh, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của tập đoàn.