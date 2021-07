Nam Phú Quốc có gì mà cả người trẻ lẫn người già đều mê mẩn?

Dân trí Đảo Ngọc có gì mà khiến các travel blogger trẻ mê mẩn nhưng cũng đồng thời lọt top 15 hòn đảo tốt nhất để nghỉ hưu?

Hòn đảo khiến thế giới khát khao

Tháng 3/2019, trang CNN Travel có bài viết "Best places to visit for the ultimate Asia experience" (tạm dịch Những điểm đến tốt nhất để có trải nghiệm châu Á đích thực). Trong đó, tác giả Kate Springer nhắc đến đảo Ngọc Phú Quốc như một điểm đến với những bãi biển đẹp nhất châu Á cùng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

Phú Quốc có rất nhiều bãi biển nên thơ, nước xanh như ngọc.

"Cho dù bạn ở phần đảo lớn đang phát triển hay những hòn đảo hoang sơ xa tít ngoài khơi thì vùng đảo này vẫn hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những bước nhảy sóng, những chuyến lặn biển, rất nhiều bãi biển cát trắng tinh khôi và nhiều hơn thế nữa", tác giả bài báo viết.

Trong một bài viết khác gợi ý những trải nghiệm cần phải thử ở Phú Quốc, Kate Springer cũng đã khiến du khách khắp thế giới cảm thấy không thể dừng được ham muốn phải đến hòn đảo này một lần trong đời. Bởi ngoài những bãi biển đẹp nhất châu Á như cô từng nói, Phú Quốc còn là điểm đến của những khám phá bất tận.

"Tôi lớn lên trên đảo và chứng kiến nó thay đổi rất nhiều trong vòng 10 năm qua, nhưng Phú Quốc vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của mình", bài viết còn trích lời Anna Nguyễn, một người địa phương hiện đang làm việc cho nền tảng du lịch Klook, với khẳng định: "Bạn có thể sống ở đây cả đời như tôi mà vẫn thấy hòn đảo này còn nhiều thứ cần phải khám phá".

Ngoài CNN, Phú Quốc liên tục lọt top bình chọn/gợi ý nên trải nghiệm của hàng loạt tờ báo nổi tiếng thế giới, trong đó, Telegraph (Anh) hay Forbes (Mỹ) năm 2017 mô tả hòn đảo của Việt Nam là viên ngọc quý còn ẩn mình của miền viễn Đông. Năm 2019, Forbes công nhận Phú Quốc trong top 6 bãi biển đẹp nhất thế giới, còn CNN đưa hòn đảo này vào top 17 điểm đáng đến của Châu Á. Mới đây, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, TripAdvisor và Traveloka vẫn xếp Phú Quốc trong danh sách 10 điểm đến hàng đầu cho kỳ nghỉ của du khách.

Muôn vàn trải nghiệm, tiện nghi cho người trẻ

Trong tốp những trải nghiệm đáng thử nhất tại Phú Quốc, CNN gợi ý du khách ngoài tắm biển ở những bãi biển đẹp nhất hành tinh thì có thể ăn hải sản ở Hàm Ninh, đi thuyền kayak trên sông Cửa Cạn, đi trekking trong rừng quốc gia Phú Quốc, thăm trang trại nuôi ong, trại nuôi cấy ngọc trai, làm nước mắm, trang trại tiêu, ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc…

Cáp treo Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm tuyệt vời tại Phú Quốc.

"Hoàng hôn Phú Quốc kỳ lạ lắm. Khi màu tím, khi lại màu cam, khi màu vàng, thậm chí nếu ở đây cả tháng chỉ để ngắm hoàng hôn, bạn cũng sẽ không cảm thấy chán", Anna Nguyễn nói.

Và sau hoàng hôn là thú vui nổi tiếng toàn cầu của Phú Quốc: câu mực đêm, hoặc đi chợ đêm Phú Quốc. Hải sản, các món nướng, món kẹo chỉ ăn kèm dừa bào sợi, bánh tráng mỏng ngon lạ miệng, bánh tráng nướng, nước thốt nốt…, chợ đêm Phú Quốc đãi khách cả một thế giới những món ngon và đồ lưu niệm khá độc đáo. Thú vui cuối cùng mà tác giả đặc biệt ấn tượng là trải nghiệm cáp treo. "Khó có thể phủ nhận khoảng view xuất sắc từ cáp treo Hòn Thơm", cô viết. Điều này thì bất cứ du khách nào cũng phải thừa nhận.

Những trải nghiệm trên có vẻ đã hơi cũ. Phú Quốc 2 năm nay, đặc biệt là khu vực Nam đảo, đã trở thành một tâm điểm mới của sôi động và những khám phá khá lạ lùng.

Hoàng hôn rực rỡ tại Sun Premier Village Primavera, Nam đảo Phú Quốc.

Thu Trang, một du khách trẻ đến từ Hà Nội cho biết Phú Quốc có thể … "đi cả đời không chán". Trang thậm chí muốn định cư lâu dài trên đảo bởi cuộc sống ở đây khá hấp dẫn. Là người làm việc tự do, cô chọn tận hưởng Phú Quốc theo cách rất riêng: thuê một homestay và ở đó cả tháng trời để… tránh Covid-19. Cô chọn khu vực Nam đảo, nơi trước đây vốn rất ít tiện ích thì giờ khá sầm uất, nhiều dịch vụ thiết yếu, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng…

Trang cho biết: "Nam đảo có khá nhiều khám phá mới thú vị. Có những khu vực mới xây như Sun Premier Village Primavera với thiết kế Địa Trung Hải ấn tượng mà tôi thích dạo mát khi chiều về. Sau này nghe nói Sun Group sẽ đầu tư mời những thương hiệu lớn về, tổ chức các show trình diễn Votex… Chắc chắn sẽ rất sầm uất, nhộn nhịp".

"Tôi đang nhắm nhe một căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence. Diện tích nhỏ, tiện nghi, mua để ở nếu chọn dịch chuyển ra đảo hoặc nếu không thì cho thuê qua Airbnb. Với một thế giới bấp bênh như hiện nay, có một căn hộ thứ hai để thi thoảng tránh xa ngột ngạt đô thị, hoặc đơn giản chỉ là để tránh dịch thôi đang là xu thế", cô cho biết.

Triệu niềm vui an hưởng tuổi già

Phú Quốc không chỉ hào sảng với những người trẻ mà còn đặc biệt ưu ái người có tuổi. Bằng chứng là, mới đây thôi, The International Living đã bình chọn Phú Quốc trong top 15 hòn đảo tốt nhất cho người nghỉ hưu, với các tiêu chí: phí sinh hoạt thấp, giàu văn hóa và lịch sử địa phương, địa điểm sống phong phú từ nông thôn đến thị thành.

The International Living đã bình chọn Phú Quốc trong top 15 hòn đảo tốt nhất cho người nghỉ hưu.

Thật quả, hòn đảo này có đủ thứ mà người già cần cho một cuộc sống hưu trí. Không khí trong lành, biệt lập khỏi sự xô bồ của các trung tâm lớn. Khí hậu bốn mùa nắng ấm, đặc biệt tốt cho sức khỏe người già khi không phải chịu những thay đổi thời tiết thất thường.

Không gian sống ở những điểm mới như Nam Phú Quốc khá đa dạng, với nhiều lựa chọn bất động sản để ở và kinh doanh thu lời bền vững, không phải phụ thuộc vào con cháu. Muốn có biệt thự nhà vườn, người dư dả tài chính có thể chọn mua đất xây nhà tại những ngôi làng bên biển cách không xa trung tâm. Còn nếu không, một căn hộ ở New An Thới vừa để ở, vừa cho thuê kinh doanh hoặc căn hộ cao tầng ở Sun Grand City Hillside Residence với diện tích nhỏ là lựa chọn.

Khi đó, cuộc sống tuổi già sẽ là sáng dạo biển, chiều tập thể dục trong công viên Seta (khu đô thị New An Thới), hoặc tận hưởng hương vị Địa Trung Hải trên những lối đi lát đá, giữa các dãy shophouse phong cách của Sun Premier Village Primavera… Lễ chùa, tham quan di tích lịch sử, Phú Quốc đều có. Hải sản tươi roi rói, rau củ quả giờ cũng sẵn và giá không quá đắt đỏ bởi giao thông ra đảo khá thuận tiện.

Toàn cảnh "Thị trấn Địa Trung Hải" tại Nam đảo Phú Quốc.

Có đủ bình yên cho người già, thừa sôi động cho tuổi trẻ, dư trải nghiệm để thỏa mãn mọi lứa tuổi, như thế đã đủ để bạn quyết định …đến Phú Quốc và gắn bó dài lâu chưa?

Trường Thịnh