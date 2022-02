Năm đầu tiên tiếp quản cơ ngơi của bầu Đức, tỷ phú Trần Bá Dương gặp khó

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với kết quả tiếp tục lỗ.

Trong quý cuối cùng của năm 2021, doanh thu thuần của công ty giảm đến 50% so với cùng kỳ 2020 chỉ còn hơn 300 tỷ đồng. Với doanh thu quá thấp không đủ bù giá vốn, công ty lỗ gộp 467 tỷ đồng.

Cùng với đó, tình hình kinh doanh của HAGL Agrico càng ảm đạm khi chi phí tài chính trong kỳ lên tới 300 tỷ đồng. Dù đã tiết giảm ngân sách cho hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp, HAGL Agrico sau cùng vẫn lỗ ròng 816 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của HAGL Agrico đạt 1.200 tỷ đồng, chỉ tương đương phân nửa so với năm trước. Công ty cho biết trong năm vừa qua đạt sản lượng trái cây thu hoạch hơn 85.800 tấn, thấp hơn 20% so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, cây chuối vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với sản lượng hơn 75.600 tấn.

Doanh thu giảm, doanh nghiệp còn phải gánh thêm một loạt khoản chi phí lớn. Trong đó, việc đánh giá lại, ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên báo cáo tài chính 2018-2020 khiến giá vốn trong năm 2021 tăng thêm 427 tỷ đồng.

Công ty đồng thời thực hiện đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền ngoại tệ, dẫn đến lỗ chênh lệch tỷ giá 230 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL Agrico cũng trích lập dự phòng 52 tỷ đồng là khoản phải thu phát sinh từ năm 2018.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty cho biết giá mua phân bón tăng đến 160%, bao bì đóng gói tăng 25%, chi phí vận chuyển đường biển năm vừa qua tăng 20% so với cùng kỳ 2020. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến lực lượng lao động khi người địa phương bị hạn chế do quy định giãn cách tại các tỉnh có dự án, chi phí phát sinh đưa nhân sự người Việt tăng cao do quy định về cách ly, phòng dịch. Việc thiếu nhân công thu hoạch và đóng gói tại nông trường dẫn đến tỷ lệ hủy tại vườn và xưởng lên tới 21%.

Nhiều nguyên nhân kể trên khiến HAGL Agrico lỗ sau thuế tổng cộng 1.119 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ 2020, công ty có lãi 21 tỷ đồng nhờ bán lại nhiều công ty con cho phía Thaco.

Biểu đồ: Việt Đức.

Kết thúc năm 2021, lỗ lũy kế của HAGL Agrico lên tới 3.426 tỷ đồng. Khoản lỗ tăng mạnh khiến vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ gần 8.700 tỷ đồng xuống chỉ còn 6.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính của HAGL Agrico vẫn có điểm sáng khi nợ phải trả giảm gần 8.000 tỷ đồng trong năm qua. Đây là kết quả sau khi công ty đổi chủ từ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức sang nhóm Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Sau đó, Thaco đã cấn trừ nhiều khoản nợ của HAGL Agrico.

Hiện tại, nhóm cổ đông Thaco, bao gồm cả tỷ phú Dương, đang sở hữu tổng cộng 37,2% cổ phần HAGL Agrico. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn nắm trong tay 11,7% vốn điều lệ HAGL Agrico và đang tiếp tục bán cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng, dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 9,4%.

Năm 2022, lãnh đạo HAGL Agrico cho biết doanh thu dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục lỗ 2.400 tỷ đồng.

Trước đó, trong thư gửi nội bộ tập đoàn Thaco, ông Trần Bá Dương cho biết trong năm 2022, HAGL nhiều khả năng tiếp tục lỗ vì phải ghi phải ghi nhận chi phí chăm sóc và chuyển đổi vườn cây rất lớn từ năm 2020 trở về trước. Tuy nhiên, tổng công ty nông nghiệp Thagrico dự kiến vẫn có lãi.

Hiện tại, HAGL Agrico đang sở hữu quỹ đất tổng cộng 36.050 ha tại Lào và Campuchia, chiếm gần 3/4 tổng diện tích đất nông nghiệp 48.500 ha Thaco đang sở hữu.