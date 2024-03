Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho nhân viên

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 11% so với năm 2023. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế dự kiến ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank năm 2024.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Theo lãnh đạo ngân hàng, việc phát hành cổ phiếu ESOP khẳng định môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn với chính sách đãi ngộ tốt dành cho cán bộ nhân viên tại Nam A Bank.

Việc tăng vốn điều lệ năm 2024 cũng nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank đến năm 2025, tầm nhìn 2030, nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trong đó, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước.

Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất lên 11,96%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cuối năm 2023.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, đại hội thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trong năm 2024 hoặc 2025 với kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Cổ đông cũng tiếp tục đồng thuận kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài, khu vực triển khai tại các nước Đông Nam Á. Thông qua chủ trương, ngân hàng sẽ tiếp tục tham gia hoạt động tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Về công tác nhân sự cấp cao, ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank, được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Năm 2024, ngân hàng tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động kinh doanh gắn liền với chiến lược số hóa và xanh hóa. Hướng đến việc khẳng định tính bền vững, tính chuyên nghiệp, tính khác biệt của thương hiệu Nam A Bank thông qua yếu tố "số" và "xanh". Theo đó, xanh hóa tài chính là một trong những hoạt động trọng tâm mà ngân hàng đã đang và sẽ tiếp tục triển khai; trong khi tiên phong trong "số hóa" đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank và khách hàng giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Theo lãnh đạo nhà băng này, năm 2023, bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều thách thức, nhưng bằng sự chủ động, kiên trì và chiến lược đúng đắn, Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam. Cụ thể, ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm.

Mới đây, Nam A Bank cũng được chấp thuận niêm yết và chào sàn HoSE, hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và sự phát triển bền vững của ngân hàng.

Về phát triển mạng lưới, năm 2023, ngân hàng cũng đã khai trương và đưa vào hoạt động 32 điểm kinh doanh truyền thống và giao dịch số tự động ONEBANK. Cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận Nam A Bank thành lập thêm 5 chi nhánh, 3 phòng giao dịch. Ngoài ra, năm 2024 Nam A Bank sẽ mở mới 30 điểm ONEBANK. Như vậy, tính đến nay, Nam A Bank sở hữu gần 250 điểm kinh doanh trên toàn quốc, trong đó có gần 150 điểm kinh doanh truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch) và 100 điểm ONEBANK.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng kinh doanh thận trọng, bền vững, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2024. Trong đó lấy công nghệ là đầu tàu chiến lược số hóa trong mọi hoạt động ngân hàng, lấy ngân hàng xanh làm trọng tâm trong kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh hướng đến phát triển bền vững, qua đó, mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông, đối tác và cộng đồng".