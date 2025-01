Nam A Bank ghi nhận tăng trưởng ổn định năm 2024

Tín dụng và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng

Năm 2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cùng kỳ năm 2023. Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng của Nam A Bank đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm.

Những chỉ tiêu tăng trưởng này góp phần giúp lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 2024 đạt hơn 4.545 tỷ đồng (vượt 13,6% chỉ tiêu được giao và tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ năm 2023).

Tỷ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện lên mức 3,5% (so với 3,3% cùng kỳ năm 2023).

Tỷ lệ ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) duy trì mức 20%, ROA là 1,5%, cho thấy ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô, đạt hiệu quả sinh lời mà chất lượng hoạt động còn được cải thiện.

Quản trị rủi ro hiệu quả

Đến ngày 31/12/2024, nợ xấu Nam A Bank về mức 2,1%, ngân hàng cũng gia tăng trích lập dự phòng để bao phủ nợ xấu lên mức 60%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt 12,46% (cao hơn nhiều mức tối thiểu Ngân hàng Nhà nước quy định là 8%).

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 2 lần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về hoạt động tiền tệ, tín dụng, các quy định về cấp tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, lành mạnh, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Nam A Bank chủ động rà soát và điều chỉnh các chính sách tín dụng, đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường và hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn. Tỷ lệ LDR (cho vay trên huy động) đạt 80,64%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì khoảng 21,41%.

Hệ thống quản trị rủi ro của Nam A Bank hiện được nâng cấp theo các chuẩn mực quốc tế về Basel II và Basel III, Basel Reform… Năm 2024, Nam A Bank cũng đã hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS). Việc tiên phong triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế trên giúp ngân hàng nâng cao công tác quản trị rủi ro và quản trị tài chính trong hoạt động ngân hàng.

Giai đoạn từ 2020, Nam A Bank chuyển đổi số mạnh mẽ cũng như mở rộng quy mô hoạt động khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng năm 2024, Nam A Bank khai trương và đưa vào hoạt động thêm 5 chi nhánh, 3 phòng giao dịch mở mới và mở rộng điểm giao dịch số ONEBANK với 14 điểm.

Năm 2024 cũng là năm Nam A Bank được sự ghi nhận tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước. Moody's nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank ở 2 hạng mục là chất lượng tài sản từ B3 lên B2 và hạng mục lợi nhuận cùng các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1, đồng thời xếp hạng tổ chức phát hành với triển vọng "ổn định".

Nam A Bank còn được Global Banking and Finance Review (GBAF) vinh danh là "Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam"; Global Brands bình chọn là "Ngân hàng xanh tốt nhất Việt Nam"; Enterprise Asia xếp hạng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024".

Ngân hàng cũng xếp thứ 7 trong danh sách "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024" do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức; nhận giải "Top 100 Sao Vàng Đất Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức…