Nam A Bank dự kiến chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng

Đây là những nội dung quan trọng trong tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 28/3, vừa được ngân hàng công bố.

Theo dự thảo phương án tăng vốn điều lệ của Nam A Bank năm 2025, ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 4.200 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ hơn 13.700 tỷ đồng lên mức hơn 18.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank (ESOP).

Ngân hàng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 28/3.

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng dự định phát hành thêm hơn 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hoạt động này góp phần giúp vốn điều lệ Nam A Bank tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Việc tăng vốn nêu trên nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank năm 2025, tầm nhìn năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của ngân hàng.

Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng, khối lượng dự kiến phát hành là 20.000 trái phiếu nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cũng như thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo phương án phát hành trái phiếu, dự kiến kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, là loại hình trái phiếu chuyển đổi, thị trường chào bán trong nước hoặc quốc tế, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thị trường phát hành. Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Đồng thời, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định của NHNN và quy định của pháp luật hiện hành.

Năm nay, Nam A Bank tiếp tục trình chủ trương phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế. Hoạt động này nhằm mục tiêu mở rộng thị trường hoạt động, đa dạng hóa tệp khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính và thu hút nguồn vốn đầu tư, ngoại tệ từ nước ngoài, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực quản trị và tiềm lực tài chính trên của ngân hàng.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN, Nam A Bank cũng trình ĐHĐCĐ chủ trương tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân, ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án trình NHNN xem xét, phê duyệt. Song song đó, Nam A Bank cũng dự kiến trình các tờ trình như góp vốn, mua cổ phần, niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng...

Về kết quả kinh doanh, Nam A Bank cũng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập. Cụ thể, tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cuối năm 2023. Hoạt động tín dụng đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2023. Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 2024 đạt 4.545 tỷ đồng, tương ứng tăng 37,6% so với năm 2023.

Mới đây, Nam A Bank được Fitch Ratings xếp hạng tín dụng Nhà phát hành dài hạn (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) ở mức "B+" với triển vọng ổn định. Đồng thời Moody's cũng đã đánh giá triển vọng ổn định dành cho ngân hàng.