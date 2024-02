Nagakawa khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong ngành gia dụng, thiết bị bếp

Bước tiến ấn tượng của Nagakawa - thương hiệu nội địa thấu hiểu người dùng

Dân số trẻ cùng nhịp sống nhanh thúc đẩy nhu cầu mua sắm các mặt hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp thông minh, khiến "sân chơi" này ngày càng sôi động và cạnh tranh gay gắt bởi hàng loạt thương hiệu quốc tế như Panasonic, Sharp, Bosh, Maloca,…

Trong mùa cao điểm cuối năm, Nagakawa đã trở thành thương hiệu nội địa nổi bật cạnh tranh với các tên tuổi lớn lâu năm nhờ chiến dịch truyền thông "Tết để anh lo hết".

Với giá trị cốt lõi "sáng tạo", đón xuân 2024, Nagakawa đã tung ra thị trường bộ sản phẩm khoác bao bì đỏ "Lộc - Tết" sang trọng, trở thành nhà sản xuất hàng gia dụng đầu tiên tại thị trường Việt Nam có sản phẩm đặc biệt cho mùa Tết.

Theo lãnh đạo tập đoàn, đây không chỉ là bước sáng tạo trong bao bì sản phẩm mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Nagakawa trong ngành gia dụng khi tạo ra xu hướng tặng quà Tết thiết thực, độc đáo, có giá trị sử dụng lâu dài.

Nagakawa tiên phong xu hướng quà tết gia dụng với thiết bị bao bì phiên bản Tết nổi bật, sang trọng.

Việc tăng 54 hạng trong bảng xếp hạng "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam", lần thứ 4 liên tiếp ghi danh trong "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam" đã chứng minh giá trị của thương hiệu Nagakawa trên thị trường. Các sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp Nagakawa được vinh danh "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em 2023".

Trong cuộc chiến giành lấy thị phần, thấu hiểu nhu cầu khách hàng chính là vũ khí giúp doanh nghiệp giành chiến thắng. Nagakawa kiên định với chiến lược "Lấy khách hàng làm trung tâm", các sản phẩm luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng, thân thiện với môi trường và người dùng, tiết kiệm điện năng và an toàn cho người sử dụng.

Sẵn sàng cho 2024 vững bước vươn xa, vượt qua thách thức

2024 được coi là năm chủ chốt trong chiến lược 5 năm từ 2022 tới 2026 mà ban lãnh đạo tập đoàn đã đưa ra dưới sự tư vấn của KPMG, đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

Ngay từ tháng 1/2024, Nagakawa đã ra quân với màu đỏ thương hiệu phủ ngập tràn màn hình LCD các sân bay, trung tâm thương mại, siêu thị lớn và các tòa nhà trên toàn quốc. Hàng nghìn điểm bán trưng bày sản phẩm Nagakawa phấp phới băng rôn chiến dịch "Tết để anh lo hết", cung cấp tới tận tay người tiêu dùng những sản phẩm Nagakawa từ điều hòa tới đồ gia dụng, thiết bị bếp cao cấp với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và các chương trình khuyến mại tết.

Chiến dịch "Tết để anh lo hết" của Nagakawa phủ sóng hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc.

Phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao cuối năm, ngay từ tháng 9/2023, bộ sản phẩm gia dụng và thiết bị bếp Nagakawa 2024 đã sẵn sàng tại hơn 10.000 điểm bán trên cả nước.

Nồi cơm điện từ với chức năng tách tinh bột, máy khử khuẩn công nghệ Hydroxyl lần đầu tiên được chứng nhận hiệu quả tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế với khả năng khử khuẩn lên tới 99,99% và loại bỏ đến 76% tồn dư chất diệt cỏ trên thực phẩm, sản phẩm máy rửa bát, bếp điện từ, máy hút mùi công nghệ tiên tiến đã chứng minh tâm huyết sáng tạo vì sức khỏe người Việt.

Nagakawa cho biết đang kiến tạo xu hướng mới cho dòng sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp cao cấp, không chỉ đem đến sự thuận tiện, an toàn cho sức khỏe, độ bền cao mà còn giúp người nội trợ phút giây "an toàn - an tâm - an nhàn" trong căn bếp tiện nghi, ấm cúng.

Thiết bị bếp cao cấp Nagakawa với thiết kế ấn tượng, tích hợp công nghệ tiên tiến.

Với chữ "Bền" ngắn gọn trong triết lý kinh doanh của mình, Nagakawa tâm niệm, "Bền" không chỉ là ưu điểm vượt trội của sản phẩm mang thương hiệu Nagakawa mà còn trong những mối quan hệ gắn bó, trong giá trị và hiệu quả kinh tế mà Nagakawa nỗ lực không ngừng để đem tới cho các đối tác, khách hàng, cổ đông… sự an tâm toàn diện và lợi ích lâu dài.

Thấu hiểu thị trường và người tiêu dùng cùng với kinh nghiệm được khẳng định bởi thời gian, Tập đoàn Nagakawa cho hay đã sẵn sàng cho năm 2024 vững bước vươn xa, vượt qua thách thức của thị trường cạnh tranh khắc nghiệt, kiên định lấy khách hàng làm trung tâm, nỗ lực tận tâm trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho mỗi gia đình Việt.