Muốn nghỉ hưu tuổi 40: Cần chuẩn bị những gì ngoài tiền?

Trước tình trạng kiệt sức vì áp lực công sở, lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang, phong trào FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) ngày càng thu hút sự chú ý. Khảo sát từ YouGov cho thấy khoảng 57-72% người trưởng thành chưa nghỉ hưu tại châu Âu lo ngại bản thân không thể sống thoải mái khi về già.

Nỗi bất an này thúc đẩy nhiều người lên kế hoạch chủ động rời bỏ thị trường lao động ngay từ tuổi 40. Dù vậy, việc dừng làm việc khi mới đi qua nửa cuộc đời đặt ra những bài toán hóc búa vượt ngoài phạm vi tài khoản ngân hàng.

Nhiều người đặt mục tiêu rời thị trường lao động ngay từ tuổi 40 (Ảnh: The Motley Fool).

Khi các công thức kinh điển phải tính toán lại

Nền tảng quen thuộc của phong trào FIRE là quy tắc 25 lần (lấy chi phí sinh hoạt năm nhân 25 để ra số tiền mục tiêu) và quy tắc rút tiền 4% mỗi năm đã điều chỉnh theo lạm phát. Tuy nhiên, công thức này vốn được thiết kế cho thời gian nghỉ hưu truyền thống kéo dài khoảng 30 năm. Khi một người quyết định ngừng làm việc ở tuổi 40, danh mục đầu tư sẽ phải gánh vác mức chi tiêu trong suốt 40-50 năm.

Báo cáo nghiên cứu từ Morningstar chỉ ra rằng, đối với các danh mục cân bằng hướng tới giai đoạn hưu trí kéo dài, tỷ lệ rút tiền ban đầu an toàn hơn nên lùi về mức 3,9% hoặc thậm chí thận trọng hơn. Mặt bằng chi phí sinh hoạt tăng cao sau các đợt lạm phát mạnh, cùng định giá thị trường tài chính biến động, khiến biên độ an toàn cho những sai sót bị thu hẹp đáng kể.

Theo tính toán từ chuyên gia tài chính Mr. Money Mustache, một người tiết kiệm 50% thu nhập ròng và đầu tư với lợi suất thực 5% sẽ mất khoảng 16-17 năm để đạt mục tiêu. Tỷ lệ tiết kiệm càng cao, thời gian tích lũy càng ngắn lại. Dù vậy, việc chỉ chăm chăm nhìn vào một "con số mục tiêu" cố định có thể tạo ra rủi ro lớn nếu thị trường bất ngờ suy thoái trong những năm đầu rời thị trường lao động.

Gánh nặng chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe

Thách thức lớn nhất đối với những người muốn nghỉ hưu ở tuổi 40 chính là chi phí bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Khi từ bỏ công việc toàn thời gian, người lao động mất đi quyền lợi bảo hiểm y tế do doanh nghiệp chi trả.

Chuyên gia Andrew Rosen phân tích, việc duy trì bảo hiểm cá nhân trong hàng chục năm trước độ tuổi hưởng an sinh xã hội tiêu chuẩn đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn. Việc các khoản trợ cấp y tế tăng cường hết hiệu lực có thể khiến chi phí mua bảo hiểm tự nguyện tăng gấp đôi. Đồng thời, các khoản thu nhập chịu thuế phát sinh từ hoạt động bán tài sản, tái cơ cấu danh mục đầu tư cũng có thể khiến người nghỉ hưu mất đi các ưu đãi bảo hiểm.

Nhiều người thường tính toán thiếu chi phí khám chữa bệnh, tiền thuế và những khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch. Khi nguồn thu nhập từ lương không còn, sự thiếu hụt này có thể nhanh chóng làm xói mòn khoản tiền tích góp nhiều năm.

Nghỉ hưu ở tuổi 40 đồng nghĩa một người có thể phải tự trang trải cuộc sống trong 40-50 năm, vì thế, tiền chỉ là một phần của kế hoạch (Ảnh minh họa: AOL).

Tâm lý, kỹ năng và khả năng linh hoạt

Tài chính chỉ là điều kiện cần, sự chuẩn bị về lối sống và kỹ năng mới là điều kiện đủ. Nhiều người sau khi đạt FIRE phải đối mặt với cảm giác hụt hẫng, mất phương hướng và nguy cơ cô lập xã hội do không còn mục tiêu công việc mỗi ngày. Lối sống thắt lưng buộc bụng quá mức khi còn trẻ để tiết kiệm 50-70% thu nhập cũng dễ bào mòn các mối quan hệ cá nhân.

Để giải quyết vấn đề này, các mô hình FIRE hiện đại đang trở nên linh hoạt hơn thay vì tuyệt đối hóa việc ngừng làm việc. Lean FIRE dành cho những người chấp nhận lối sống tối giản và mức chi tiêu thấp. Ở chiều ngược lại, Fat FIRE hướng tới những người muốn duy trì mức sống cao hơn và vì vậy cần tích lũy một danh mục lớn hơn.

Giữa hai thái cực này, Barista FIRE cho phép một người rời công việc toàn thời gian nhưng vẫn làm bán thời gian để có thêm thu nhập hoặc duy trì các quyền lợi như bảo hiểm y tế. Coast FIRE lại dựa vào việc đầu tư mạnh từ sớm, sau đó để lãi kép tiếp tục giúp danh mục tăng trưởng cho đến tuổi nghỉ hưu truyền thống.

Bên cạnh đó, việc tận dụng làm việc từ xa hoặc chuyển nơi sinh sống đến những khu vực có chi phí thấp hơn (chênh lệch địa lý) đang giúp nhiều người kéo dài tuổi thọ của danh mục đầu tư. Việc áp dụng các cơ chế linh hoạt như chủ động giảm tỷ lệ rút tiền trong những năm thị trường suy thoái hay sẵn sàng nhận việc tự do giúp kế hoạch hưu trí bền vững hơn.

Độc lập tài chính ở tuổi 40 không phải là chạm đến một con số rồi có thể yên tâm dừng lại. Thị trường lao động và công nghệ biến đổi không ngừng, nếu phải quay lại làm việc sau nhiều năm gián đoạn, việc thiếu hụt kỹ năng cập nhật và mạng lưới quan hệ sẽ là rào cản lớn. Do đó, việc duy trì năng lực thích ứng, bảo vệ sức khỏe và không ngừng quản trị rủi ro mới là chìa khóa thực sự cho một cuộc sống tự do bền vững.