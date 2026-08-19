Lao động nghỉ việc sớm rồi chờ đến tuổi nghỉ hưu có bị trừ lương hưu không?

Ông Tuấn vốn là công nhân một công ty may mặc lớn ở xã Tân An Hội (TPHCM), mới mất việc được gần 2 tháng nay, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo ông Tuấn, ông đã có hơn 20 năm làm công nhân ngành này nên không biết làm việc gì khác. Ở tuổi 50, ông cũng cảm thấy không đủ sức khỏe để làm việc ở xưởng may với cường độ hơn 10 tiếng mỗi ngày như trước. Do đó, ông dự tính hưởng hết trợ cấp thất nghiệp sẽ về quê làm vườn.

Ông Tuấn cho biết: “Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội gần 30 năm, dự kiến sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2038. Vậy bây giờ tôi nghỉ việc, chờ đến năm đủ 62 tuổi để nghỉ hưu thì lương hưu của tôi được tính như thế nào? Có bị trừ 2% lương hưu cho mỗi năm nghỉ sớm không?".

Lao động ngành may mặc thường nghỉ việc khi đến tuổi trung niên (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Chung thắc mắc như ông Tuấn, ông Khánh (55 tuổi) là nhân viên bảo vệ tại một trường quốc tế ở phường Phú Nhuận (TPHCM) chia sẻ: “Tôi đóng bảo hiểm xã hội hơn 16 năm rồi. Nghe nói đóng hơn 15 năm là được lãnh lương hưu nên tôi cũng tính nghỉ việc về quê vợ sống nhưng sợ mình nghỉ sớm, 7 năm nữa mới có lương hưu mà bị trừ 2% mỗi năm thì không còn bao nhiêu”.

Hiện nhiều lao động phổ thông tại TPHCM có xu hướng nghỉ việc để về quê sinh sống khi đến tuổi trung niên. Họ muốn về già có lương hưu nên dự định bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, câu hỏi của ông Tuấn cũng là thắc mắc chung của nhiều lao động trung niên tại diễn đàn trao đổi cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, cách tính mức lương hưu hằng tháng hiện được quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (tương ứng với 30 năm đóng).

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 20 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (tương ứng với 35 năm đóng).

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Căn cứ vào cách tính trên và số năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có thể tính được mức hưởng lương hưu hằng tháng của mình.

Tại Khoản 3 Điều 66, Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức lương hưu hằng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội cũng được tính theo cách trên. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2% (tức là bị trừ 2% mỗi năm).

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội cho phép người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, trong trường hợp người lao động nghỉ việc sớm và bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, chờ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu thì họ hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội (đủ tuổi nghỉ hưu và đủ năm đóng bảo hiểm xã hội) chứ không phải nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động (theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội).

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, người lao động nghỉ hưu trong trường hợp này sẽ không bị trừ 2% mức hưởng lương hưu cho mỗi năm nghỉ hưu sớm như trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động.