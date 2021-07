Muối chấm Hảo Hảo bài trừ hàng giả!

Dân trí Bên cạnh việc gây thiệt hại về kinh tế cho các thương hiệu chính danh, tình trạng hàng giả, nhái nhãn hiệu còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thị trường muối chấm, nhãn hàng muối chấm Hảo Hảo đã không ít lần chung tay với cơ chức năng để bài trừ hàng giả, nhái nhãn hiệu...

Muối Hảo Hảo bị giả, nhái tràn lan

Tham lợi nhuận, làm giả nhãn hiệu, bất chấp luật pháp, nhiều cơ sở sản xuất muối chấm nhái nhãn hiệu Hảo Hảo với muối giả từ nguyên liệu có hại là muối công nghiệp, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe nhưng có chi phí sản xuất thấp và dễ đảm bảo nguồn cung hơn, rồi tung ra bán tràn lan ngoài thị trường để có thể đạt lợi nhuận cao, bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng (NTD).

Hướng dẫn nhận biết sản phẩm thật, giả từ muối chấm Hảo Hảo.

Trong hành trình bảo vệ người tiêu dùng, với vai trò là một thương hiệu lớn, luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và ý thức trách nhiệm đối với NTD, muối chấm Hảo Hảo chính hãng luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý thị trường trong các chiến dịch ra quân bài trừ hàng giả, "truy quét" sản phẩm nhái thương hiệu muối chấm Hảo Hảo.

Cụ thể, Cơ quan quản lý thị trường cũng kiên quyết áp dụng các chế tài phạt nặng tay cũng như tiêu hủy nhiều lô hàng muối chấm giả thương hiệu Hảo Hảo tại các thành phố lớn. Theo đó, hàng loạt các cơ sở sản xuất muối chấm giả đã bị phát hiện, buộc phải tiêu hủy hàng trăm ngàn sản phẩm giả và nộp phạt hàng chục triệu đồng cho các hành vi gian lận thương mại này.

Muối chấm giả nhãn hiệu sẽ không còn nếu người tiêu dùng thông thái

Bên cạnh việc bất chấp luật pháp để kiếm lợi nhuận của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thì sự "thờ ơ" của NTD trong việc lựa chọn sản phẩm cũng là một trong những lý do khiến thực trạng muối chấm nhái, giả nhãn hiệu còn đất sống.

Các chuyên gia nghiên cứu kinh tế và hành vi tiêu dùng cho rằng, nếu các chủ thể liên quan có sự quan tâm đến thành phần nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và uy tín của nhà sản xuất, đồng thời, tỏ ra quyết liệt hơn trong việc tẩy chay hàng giả, hàng nhái thương hiệu, NTD sẽ tránh được trường hợp "tiền mất tật mang", doanh nghiệp sản xuất chân chính sẽ ngày càng phát triển.

Không ít NTD khi cập nhật tin tức về các sản phẩm muối chấm giả Hảo Hảo mới vỡ lẽ rằng hóa ra sản phẩm cũng mang tên Hảo Hảo bấy lâu mình vẫn dùng không phải là hàng "authentic" - chính hãng. Những sản phẩm giả mạo với nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng tồn tại nhiều câu hỏi về vấn đề nguyên liệu, các chất phụ gia thêm vào, an toàn vệ sinh thực phẩm... hoàn toàn có thể gây hệ lụy cho sức khỏe, khiến NTD "tiền mất, tật mang".

Chị Minh Hạnh (quận 3) chia sẻ: "Khi đọc thông tin khuyến cáo của Muối chấm Hảo Hảo về cách chọn muối an toàn cho sức khỏe, các so sánh hàng chính hãng và hãng giả, nhái nhãn hiệu tôi mới giật mình, hóa ra, mua nhầm muối giả sẽ rất nguy hại cho sức khỏe bản thân và gia đình. Nhiều khi lơ là, mua nhanh, không kịp đọc nguyên liệu, thành phần hay kiểm tra thông tin nhà sản xuất".

Muối Hảo Hảo chính hãng.

Theo AceCook, so sánh thật - giả dễ nhận thấy nhất là các sản phẩm muối chấm Hảo Hảo chính hãng có độ mịn cao, không có hành lá và các loại lá gia vị không rõ nguồn gốc thành phần. Người dùng cũng nên dành chút thời gian để ý kỹ thương hiệu được in rõ ràng trên bao bì kèm theo logo của AceCook trên các sản phẩm muối chấm Hảo Hảo để đảm bảo mua được hàng chính hãng, có cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký chất lượng nhãn hiệu phù hợp cho sức khỏe.

Khi mua sản phẩm, cần lưu ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, uy tín nhà sản xuất, nguyên liệu dùng chế biến ra thành phẩm muối để được đảm bảo về chất lượng và có thể khiếu nại nhà sản xuất khi cần, từ đó, góp phần bài trừ hàng giả, nhái nhãn hiệu.

Trường Thịnh