HDBank ký kết hợp tác cùng Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới để triển khai giải pháp trả góp của Visa (Visa Installment Solutions - VIS) tại Việt Nam, thông qua ứng dụng Muadee by HDBank.

VIS sẽ mở rộng cho giao dịch quốc tế trong tương lai. Hợp tác hướng tới mục tiêu thay đổi bối cảnh thanh toán tại Việt Nam, thể hiện cam kết thúc đẩy tài chính toàn diện.

Theo đó, khách hàng có ứng dụng tài chính Muadee by HDBank dễ dàng chuyển đổi trả góp trong 3 kỳ cho các đơn hàng trực tuyến, không lãi suất, không phí ẩn. Giải pháp thanh toán này khả dụng trên tất cả các sàn thương mại điện tử, website bán hàng có chấp nhận thanh toán bằng Visa tại Việt Nam.

Ở bước chọn phương thức thanh toán, khách hàng chọn thanh toán bằng Visa. Kế tiếp là nhập số thẻ được cấp sẵn trên ứng dụng Muadee by HDBank của khách hàng, chọn kỳ hạn trả góp và thực hiện thanh toán như giao dịch thẻ bình thường.

Muadee by HDBank triển khai giải pháp trả góp không lãi suất của Visa.

Muadee by HDBank là ứng dụng công nghệ tài chính do HDBank cung cấp với cốt lõi là giải pháp thanh toán "Mua ngay trả dần". Ứng dụng thừa hưởng nghiệp vụ tài chính chuyên nghiệp, tính an toàn bảo mật và hệ sinh thái đa dạng của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Chỉ cần tải ứng dụng và đăng ký online trong 5 phút, khách hàng có thể nhận hạn mức mua sắm lên đến 15 triệu đồng, mua ngay trả dần trong 3-4 tháng, không lãi suất, không phí ẩn, an toàn bảo mật bởi HDBank.

Đại diện của Muadee by HDBank chia sẻ, triển khai giải pháp trả góp của Visa trên ứng dụng tài chính Muadee by HDBank tiếp tục là một dấu ấn trên hành trình mang đến những trải nghiệm thanh toán độc đáo cho khách hàng trên nền tảng số của HDBank. Hơn hết, ngân hàng mong rằng những giải pháp tiện lợi cộng hưởng từ công nghệ và tài chính sẽ tạo động lực cho khách hàng hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, kích thích tiêu dùng trong nước, mang lại lợi ích kép cho cả người bán và người mua, góp phần phát triển kinh tế, cũng như đẩy lùi tín dụng đen.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào cho biết, giải pháp trả góp thể hiện cam kết của Visa trong việc góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Đồng hành cùng Muadee by HDBank, giải pháp trả góp sẽ tăng cường năng lực tài chính của người tiêu dùng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho khách hàng và các doanh nghiệp.

Muadee by HDBank hướng đến việc sử dụng công nghệ để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tăng sự thuận tiện và hưởng nhiều ưu đãi đến từ hàng ngàn thương hiệu đối tác.

Bên cạnh thanh toán online, khách hàng còn có thể thanh toán bằng Muadee by HDBank qua QR Code tại hàng nghìn điểm bán. Muadee by HDBank đang tiếp tục đẩy nhanh tiến trình thực hiện mục tiêu phủ rộng điểm chấp nhận thanh toán, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thanh toán đa dạng của khách hàng trên cả nước.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ trả góp của người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng tăng. Theo nghiên cứu của Visa về "Hình thức trả góp và xu hướng người dùng" được công bố vào tháng 9/2022, 87% người dùng được khảo sát đã sử dụng các gói trả góp trong 12 tháng qua và trung bình 1 người dùng trả góp 20 lần/năm.

Những con số này khẳng định vai trò không thể thiếu của các kênh thanh toán và giải pháp trả góp trên môi trường số, cũng như tầm quan trọng của các hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.

