Mua điều hòa Mitsubishi Heavy nhận ngay áo thun cao cấp

Những ngày gần đây nhiệt độ bắt đầu có dấu hiệu tăng cao, có ngày lên đến 35 độ C, người dân có thể cảm nhận cái nắng rát da từ 8 giờ sáng. Theo dự báo của các chuyên gia, nhiệt độ trái đất năm 2022 sẽ nóng hơn bình thường do các yếu tố biến đổi khí hậu, nhiệt độ tháng 4-5 có thể lên đến 39 độ C.

Để chuẩn bị cho mùa nắng nóng sắp đến, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) mang đến cho người tiêu dùng giải pháp chống nóng với các sản phẩm điều hòa nhiệt độ tiết kiệm điện, độ bền cao, khả năng làm lạnh nhanh và mạnh cùng các chế độ bảo hành tốt. Bên cạnh đó, thương hiệu điều hòa Nhật Bản này còn có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Mua điều hòa nhận ngay áo thun MHI cao cấp

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 26/6, khi mua một sản phẩm điều hòa dân dụng treo tường Mitsubishi Heavy người tiêu dùng sẽ được nhận ngay một áo thun Mitsubishi Heavy cao cấp chính hãng (chương trình chỉ áp dụng từ Huế vào Cà Mau).

Đặng Văn Lâm đại sứ thương hiệu của Mitsubishi Heavy và áo thun tặng.

Điều hòa Mitsubishi Heavy Industries là điều hòa thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Thái Lan, được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và tin dùng từ lâu vì tính bền bỉ và khả năng làm lạnh mạnh mẽ. Đại diện hãng cho biết, các sản phẩm mang thương hiệu MHI được tích hợp nhiều chức năng tiên tiến như công nghệ tiết kiệm điện Eco, đảo gió 3D AUTO, công nghệ Jet Engine mô phỏng động cơ cánh máy bay phản lực, Hi Power làm lạnh nhanh, lưới lọc bụi mịn 2,5pm, lọc khuẩn, lọc mùi… và nhiều công nghệ tiện ích khác.

Để tìm hiểu thêm về điều hòa Mitsubishi Heavy vui lòng truy cập: https://bit.ly/3ho22s1

