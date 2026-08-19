MSB đưa AI từ công nghệ thành năng lực chiến lược

Trong hai ngày 18/8 và 19/8, sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Ông Vũ Ngọc Bồng Lai - Giám đốc Khối Chiến lược và Đổi mới Sáng tạo MSB - thuyết trình trước Thống đốc NHNN về giải pháp M-Triple (Ảnh: MSB).

Dữ liệu và AI mở rộng cách ngân hàng phục vụ khách hàng

Với MSB, chuyển đổi số là nền tảng để ngân hàng từng bước xây dựng năng lực dữ liệu và AI. Trên đó, MSB tiếp tục khai thác dữ liệu, ứng dụng AI vào các hoạt động kinh doanh, vận hành và quản trị, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm cơ sở để thấu hiểu, phục vụ khách hàng tốt hơn.

MSB cụ thể hóa định hướng này bằng việc đưa dữ liệu và các mô hình AI, học máy vào những bài toán cốt lõi của ngân hàng, từ chấm điểm tín dụng, hỗ trợ ra quyết định đến quản trị rủi ro và tự động hóa quy trình. Ngân hàng cũng phát triển nền tảng dữ liệu Lakehouse, kết nối dữ liệu CIC với dữ liệu hành vi khách hàng, qua đó tăng khả năng phân tích và khai thác dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.

Năm 2026, MSB tiếp tục thúc đẩy bước chuyển từ chuyển đổi số lên chuyển đổi AI trên toàn hệ thống. Ngân hàng hợp tác với GreenNode triển khai hạ tầng Hybrid AI Cloud và xây dựng AI Enterprise Platform, hướng tới chuẩn hóa việc phát triển, quản trị và mở rộng hàng trăm ứng dụng AI trên toàn ngân hàng. MSB đặt mục tiêu nâng mức độ trưởng thành AI từ 2.0 lên 4.0 theo thang Gartner vào năm 2028.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của MSB là tập trung đưa AI vào những bài toán cụ thể, tạo ra hiệu quả có thể đo lường trong hoạt động ngân hàng. Trợ lý AI Agent Gamma đang hỗ trợ gần 4.000 cán bộ bán hàng bán lẻ và doanh nghiệp, xử lý khoảng 20.000 câu hỏi mỗi tháng, góp phần tăng năng suất bán hàng lên đến 20%.

AI Voicebot Agent được ứng dụng vào hầu hết các hoạt động như bán hàng qua điện thoại, thu hồi nợ và chăm sóc khách hàng, xử lý hơn 100.000 lượt tương tác mỗi tháng; tỷ lệ chuyển đổi bán hàng qua telesale (bán hàng qua điện thoại) tăng thêm 15% và tỷ lệ chuyển đổi hoạt động thu nợ đạt tới 45%.

Bước đầu đưa AI vào các quy trình vận hành như thanh toán quốc tế, kiểm tra hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh khách hàng doanh nghiệp, quản lý các yêu cầu dịch vụ nội bộ giúp nâng cao hiệu suất vận hành của hệ thống.

Cùng với việc ứng dụng AI trong vận hành, MSB đã từng bước hoàn thiện các điểm chạm số với khách hàng thông qua hai nền tảng số mới gồm MSB Digital Bank dành cho cá nhân, MSB Business Banking dành cho doanh nghiệp và Flagship Advisory Hub - mô hình chi nhánh thế hệ mới kết hợp công nghệ với tư vấn trực tiếp.

M-Triple: Từ dữ liệu đến giải pháp tài chính phù hợp

M-Triple được MSB phát triển trên nền tảng phân tích dữ liệu và các mô hình AI, hướng tới đơn giản hóa quá trình tiếp cận tín dụng. Thay vì phải tìm kiếm và đăng ký từng sản phẩm riêng lẻ, khách hàng có thể tiếp cận đồng thời ba giải pháp gồm thẻ tín dụng, vay tín chấp và thấu chi chỉ với một lần đăng ký trên nền tảng số MSB Digital Bank.

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm giải pháp tại gian hàng MSB (Ảnh: MSB).

Toàn bộ hành trình trải nghiệm M-Triple được thực hiện trực tuyến, với thời gian đăng ký dưới 5 phút. Việc tích hợp ba giải pháp trong một hành trình giúp giảm số bước khách hàng cần thực hiện, đồng thời cho phép khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm và hạn mức phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Nhân viên MSB đang hướng dẫn khách hàng mở tài khoản (Ảnh: MSB).

Để đưa ra các đề xuất phù hợp, MSB phân tích nhiều nhóm dữ liệu như lịch sử giao dịch, hành vi sử dụng sản phẩm và quá trình quan hệ của khách hàng với ngân hàng. Các mô hình phân tích dữ liệu và AI hỗ trợ đánh giá thông tin, nhận diện nhu cầu và phục vụ công tác quản trị rủi ro trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Sau 3 tháng ra mắt, 380.000 khách hàng đã tiếp cận M-Triple, với tổng hạn mức được phê duyệt đạt trên 13.000 tỷ đồng và toàn bộ hành trình được thực hiện trực tuyến.

Kết quả này cho thấy dữ liệu và AI có thể được ứng dụng trực tiếp vào hành trình tín dụng, từ phân tích thông tin đến đề xuất giải pháp. Với M-Triple, dữ liệu giúp MSB có thêm cơ sở nhận diện nhu cầu của khách hàng, trong khi khách hàng vẫn chủ động lựa chọn sản phẩm và hạn mức phù hợp với nhu cầu của mình.

“Chúng tôi tin rằng, ngân hàng số của tương lai không chỉ dừng ở việc đưa nhiều dịch vụ lên môi trường số, mà là một ngân hàng có khả năng thấu hiểu sâu sắc từng phân khúc khách hàng, từ đó kiến tạo những giải pháp tối ưu và sát cánh cùng họ trên mọi chặng đường.

M-Triple là một bước tiến theo hướng đó, khi dữ liệu và AI được ứng dụng để đưa nhiều giải pháp tài chính đến khách hàng trong một quy trình đơn giản mà vẫn “chạm” đúng nhu cầu của khách hàng”, ông Vũ Ngọc Bồng Lai - Giám đốc Khối Chiến lược và Đổi mới Sáng tạo MSB - chia sẻ.