Một doanh nghiệp ô tô không có đồng doanh thu nào trong quý III

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với tình trạng "trắng" doanh thu, không ghi nhận đồng doanh thu nào về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán vẫn phát sinh hơn 1 tỷ đồng và lỗ gộp ghi nhận con số tương ứng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Ô tô Giải Phóng cũng rất khiêm tốn, chưa tới 600.000 đồng (con số này của cùng kỳ năm ngoái thậm chí chưa tới 40.000 đồng). Tuy nhiên, công ty vẫn phát sinh chi phí tài chính lên tới 2,3 tỷ đồng trong quý vừa qua, chủ yếu là chi phí lãi vay ở mức 2,27 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 3,9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 3,6 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, Ô tô Giải Phóng ghi nhận doanh thu 5,3 tỷ đồng, tuy tăng gấp 7 lần cùng kỳ nhưng vẫn là con số khiêm tốn đối với một doanh nghiệp kinh doanh. Lỗ sau thuế 9 tháng là 14,2 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức lỗ cùng kỳ là 10,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, công ty lỗ lũy kế 340,5 tỷ đồng, vượt qua phần vốn góp của chủ sở hữu là 293,9 tỷ đồng, qua đó khiến vốn chủ sở hữu âm gần 45,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Ô tô Giải Phóng ghi nhận mức 54,4 tỷ đồng, giảm 17,5% so với số đầu năm. Trong đó, lượng hàng tồn kho đã lên tới 30,9 tỷ đồng, tăng 46,5%. Tài sản cố định hữu hình gồm nhà xưởng, máy móc là 21 tỷ đồng, giảm so với con số 24 tỷ đồng hồi đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền vỏn vẹn còn 60,4 triệu đồng, thế nhưng con số này đã tăng lên so với mức đầu năm là 10,9 triệu đồng.

Ô tô Giải Phóng tiền thân là Công ty cổ phần Cơ điện Hà Giang, được thành lập vào ngày 10/10/2001. Đến tháng 10/2008, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô tải với sản phẩm chủ yếu là các loại xe tải dưới 5 tấn bao gồm thương hiệu GIAIPHONG và một số thương hiệu Trung Quốc khác.

Vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, sau 18 lần đăng ký kinh doanh thay đổi, vốn điều lệ hiện tại là 293,9 tỷ đồng.

Cổ phiếu GGG của công ty được niêm yết trên HNX vào năm 2009 nhưng đã bị hủy niêm yết do thua lỗ liên tiếp và chuyển xuống giao dịch trên UPCoM kể từ cuối năm 2013. Hiện tại GGG đang trong diện hạn chế giao dịch, chỉ giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần.