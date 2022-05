Moody's nâng mức xếp hạng tín nhiệm SHB từ ổn định thành tích cực

Theo đó, dựa trên các yếu tố nền tảng mà SHB đã tạo dựng và triển khai thành công trong năm 2021, đánh giá kế hoạch kinh doanh 2022 và định hướng chiến lược của SHB trong 3 - 5 năm tới, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của SHB từ ổn định lên tích cực.

Cụ thể, Moody's đã nâng mức xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của SHB từ B2 lên B1, nâng hạng đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) của SHB từ B3 lên B2, đồng thời thay đổi triển vọng xếp hạng của SHB từ ổn định thành tích cực.

Việc nâng mức xếp hạng đối với SHB của Moody' phản ánh chất lượng tài sản của ngân hàng được cải thiện rõ rệt, do trong năm 2021 SHB đã thu hồi nợ và tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, Vinashin trước thời hạn, thể hiện sự kỳ vọng của cơ quan xếp hạng về việc cải thiện hơn nữa hồ sơ tín dụng của SHB, nhờ vào sự cải thiện vốn của Ngân hàng.

Moody' cũng ghi nhận và đánh giá cao năng lực tài chính của SHB, khi vốn điều lệ của ngân hàng liên tục được nâng cao, đặc biệt năm 2021 đã được tăng lên mức 26.674 tỷ đồng. Lợi nhuận của ngân hàng cũng tăng rõ rệt do chi phí hoạt động và chi phí tín dụng ngày càng thấp hơn.

Khách hàng giao dịch tại SHB.

Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn bởi đại dịch Covid-19, song SHB vẫn nỗ lực kinh doanh, gặt hái những thành công lớn.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của SHB đạt 506,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, hoàn thành 102% kế hoạch năm.

SHB đã hoàn tất việc chuẩn bị các nền tảng để tiến tới chuyển đổi phương pháp tính vốn nâng cao (FIRB), đáp ứng các chuẩn mực Basel III về rủi ro thanh khoản, sau khi đã hoàn thành trước hạn cả 3 trụ cột Basel II; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 24,27%, là một trong các ngân hàng TMCP kiểm soát chi phí tốt nhất.

Vốn hóa của SHB tại thời điểm 31/12/2021 đã đạt hơn 59.471 tỷ đồng (2,7 tỷ USD), gấp 8,2 lần so với 5 năm trước, đứng thứ 9 trong các ngân hàng TMCP tư nhân và thuộc Top 30 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất HOSE, trở thành một trong những ngân hàng thu hút dòng tiền đầu tư nước ngoài hiệu quả.

Tiếp nối nền tảng thành công của năm 2021, năm 2022 SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%. Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất là nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng, SHB dự kiến tăng lần lượt 9,8% và 14,4%, đạt 504.539 tỷ và 421.715 tỷ đồng vào cuối năm nay. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Mới đây, SHB đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả kinh doanh ấn tượng. Tổng tài sản của SHB đạt 515.553 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm, huy động vốn thị trường 1 đạt 388.116 tỷ đồng, tăng 2,6%, dư nợ cấp tín dụng đạt 388,196 tỷ đồng, tăng 5,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021.

SHB đưa robot thông minh vào phục vụ giao dịch.

Năm 2022, cùng với việc nỗ lực đạt các mục tiêu trong kinh doanh, SHB sẽ tiếp tục hợp tác với các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG, IFC, IBM… nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc đổi mới mô hình kinh doanh có sự kết nối trong hoạt động của SHB với các sáng kiến chiến lược then chốt.

Trong giai đoạn tiếp theo, chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột phát triển của SHB, hướng tới phát triển ngân hàng theo hướng hiện đại hóa, ngày càng kinh doanh hiệu quả và vươn tầm quốc tế. Đồng thời SHB tiếp tục chú trọng xây dựng chiến lược phát triển khách hàng chuỗi giá trị, hệ sinh thái, lấy khách hàng làm trọng tâm, trong đó tập trung phát triển khách hàng mới, chú trọng phát triển phân khúc khách hàng mục tiêu, tệp khách hàng truyền thống, khách hàng đa ngành, khai thác hệ sinh thái khách hàng, đem lại hiệu quả cao phù hợp với tiềm năng của vùng miền, địa bàn.

Năm 2022, ngoài việc hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh do đại hội cổ đông đề ra, SHB sẽ quyết liệt thực hiện 4 trụ cột chiến lược phát triển, bao gồm: Cải cách thể chế, cơ chế; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự; lấy khách hàng làm trọng tâm; nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2021 cùng những ghi nhận kịp thời của các tổ chức uy tín trong, ngoài nước là minh chứng cho sự phát triển an toàn, bền vững và toàn diện của SHB. Ngân hàng đã và đang không ngừng đổi mới hoạt động, nỗ lực kinh doanh, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và SHB.