Mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking miễn phí, nhận "lì xì" Tết tới một lượng vàng

Cơ hội trúng vàng hàng tuần và combo mã giảm giá 500.000 đồng

Đón xuân mới Quý Mão 2023, Agribank "lì xì" cho khách hàng bằng chương trình ưu đãi "Đăng ký Agribank E-Mobile Banking - Năm mới lộc vàng tới".

Nhận ưu đãi Tết tới một lượng vàng khi mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking.

Theo đó, từ nay đến 12/02/2023, khách hàng đăng ký, kích hoạt mới Agribank E-Mobile Banking thành công đều sẽ nhận được một mã dự thưởng tham gia chương trình quay số để có cơ hội nhận các giải tuần giá trị: Một giải nhất trị giá 2 chỉ vàng PNJ/giải, 2 giải nhì trị giá một chỉ vàng PNJ/giải, 86 giải ba trị giá 500.000 đồng/giải.

Khách hàng chưa may mắn trúng giải tuần vẫn còn cơ hội tiếp tục tham gia chương trình quay số theo đợt để tìm ra chủ nhân của 2 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 lượng vàng PNJ.

Nhận được mã dự thưởng ngay sau khi mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking trực tuyến, chị Tú An (27 tuổi, Hà Nội) phấn khởi cho biết: "Chỉ mất vài phút chụp ảnh khuôn mặt và căn cước công dân tôi đã mở tài khoản thành công và có thể giao dịch ngay, lại còn nhận được mã dự thưởng quay số. Hi vọng tôi sẽ may mắn nhận được "lộc" vàng từ Agribank".

Người dùng hào hứng mở tài khoản nhận ưu đãi lớn từ Agribank E-Mobile Banking (Ảnh: Agribank).

Ngoài các giải vàng giá trị, mỗi tuần 1.000 khách hàng có tổng số lượng giao dịch nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, đặt hoa, gọi taxi, đặt sân golf, giao hàng, mua sắm trực tuyến VnShop, thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền giao thông nhiều nhất trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking sẽ nhận được combo mã giảm giá 50% trị giá 500.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng được giảm 50% khi đặt vé máy bay (tối đa 100.000 đồng), đặt golf (tối đa 200.000 đồng, khi gọi taxi hoặc mua sắm trực tuyến VnShop (tối đa 50.000 đồng và khi thanh toán VNPAY-QR, đặt vé tàu hỏa, vé xe, vé xem phim (tối đa 25.000 đồng).

Ưu đãi trên được áp dụng đồng thời với ưu đãi "Sale bùng nổ" nhập mã VNPAY50 giảm 50% các dịch vụ du lịch, di chuyển, giải trí đang diễn ra trên Agribank E-Mobile Banking trong tháng 12.

Thanh toán, di chuyển, mua sắm, giải trí đều thuận tiện

Không chỉ thường xuyên tung ưu đãi giúp người dùng tiết kiệm chi phí, hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích trên Agribank E-Mobile Banking còn luôn sẵn sàng phục vụ người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Dù chuyển khoản, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, học phí, dịch vụ công hay nạp tiền giao thông, thanh toán bảo hiểm…. Agribank E-Mobile Banking đều đáp ứng nhanh chóng.

Agribank E-Mobile Banking cũng tích hợp VNPAY-QR hỗ trợ người dùng quét mã thanh toán nhanh chóng, tiết kiệm tại hơn 250.000 điểm chấp nhận thanh toán trực tiếp và trực tuyến như siêu thị, cửa hàng thời trang, nhà hàng, café, trung tâm vui chơi - giải trí, nhà thuốc, cổng thanh toán dịch vụ công…

Đa dạng dịch vụ, tiện ích trên Agribank E-Mobile Banking đáp ứng mọi nhu cầu người dùng (Ảnh: Agribank).

Với phiên bản hiện tại, người dùng có thể đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, gọi taxi trên Agribank E-Mobile Banking để di chuyển dễ dàng và thuận tiện hơn. Các tiện ích trên giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chủ động đặt vé di chuyển chỉ vài phút mà không cần tới tận nhà ga, bến tàu.

"Từ ngày mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking, tôi năng giao dịch trực tuyến hơn. Từ thanh toán hóa đơn điện, nước đến đặt vé tàu về quê ăn Tết hay vé xem phim cuối tuần cũng tiện lợi hơn rất nhiều, đặc biệt thỉnh thoảng đi mua sắm quét mã VNPAY-QR cũng được giảm giá nên rất phấn khởi, mong rằng sắp tới tôi sẽ "rinh" được combo voucher 500.000 đồng từ Agribank", Tú An chia sẻ thêm.

Ngoài thanh toán, di chuyển, ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng giải trí, mua sắm với loạt tiện ích thú vị như đặt vé xem phim, đặt hoa, đặt sân golf, mua sắm trực tuyến VnShop…

