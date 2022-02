Minh An Computer đặt mục tiêu trở thành nơi khách hàng gửi trọn niềm tin

Hiện nay, có rất nhiều công ty, doanh nghiệp tin học, công nghệ được tạo nên để cung cấp máy tính cũng như lắp đặt thiết bị máy tính, phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bởi hiện nay cả thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang trong giai đoạn công nghệ hóa mạnh mẽ.

Kho hàng của Minh An Computer.

Nắm bắt xu thế, Minh An Computer chính thức được ra đời từ năm 2014, được xây dựng từ đội ngũ quản lý và nhân viên với trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề và sẵn sàng hết mình vì khách hàng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Minh An bao gồm nhiều mảng dịch vụ khách nhau bao gồm tư vấn, lắp đặt phòng game chuyên nghiệp, phân phối linh phụ kiện máy tính, thiết bị gaming gear, thiết bị văn phòng, camera an ninh...

Nguyễn Đức Diệm - Founder và đồng thời cũng là CEO của Minh An Computer từng chia sẻ: "Để xây dựng một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực phân phối linh phụ kiện máy tính, lắp đặt phòng game, sẽ có rất nhiều yêu cầu khắt khe và phức tạp, nhưng tôi vẫn quyết tâm chọn nghề này khởi nghiệp vì duyên, nghề chọn người. Vì lý do này, nên khi càng làm tôi càng đam mê hơn. Vì đam mê nên khó khăn đến mấy cũng vượt qua được, với phương châm xuyên suốt toàn công ty - tận tâm và khách hàng luôn đúng".

Ông Nguyễn Đức Diệm - CEO 9x trẻ tài năng của Minh An Computer.

Từ 2019 đến 2020 là khoảng thời gian Minh An Computer đạt được những kết quả tốt về cả doanh thu cũng như bộ máy nhân sự. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là thành quả sau một quá trình dài không ngừng cố gắng và nỗ lực phát triển, tích lũy, chuẩn bị nguồn nhân lực, đương đầu với mọi biến động khó khăn của thị trường. Cũng cùng trong khoảng thời gian này, Minh An bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực mới như thi công, thiết kế nội thất và đã có những hợp đồng dự án văn phòng, trường học lớn tại Hà Nội và Lào Cai, đồng thời tạo ra nhiều giá trị nhân văn tới cho cộng đồng.

Năm 2021 tiếp tục chứng kiến bước chuyển mình của Minh An, khi công ty chuyển trụ sở tới 91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội với tòa nhà cao 9 tầng cùng với showroom rộng lớn và khang trang hơn.

Toàn bộ đội ngũ ban giám đốc cùng cán bộ công nhân viên của Minh An Computer.

Sau 8 năm phát triển, Minh An Computer giờ đây được khách hàng biết tới là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị máy tính nói chung và đặc biệt là máy tính dành cho game thủ, thiết kế và thi công phòng game lớn của miền Bắc với hơn 10.000 dự án phòng game chuyên nghiệp lớn nhỏ. Tổng chi phí đầu tư lên tới hơn hàng chục tỷ đồng trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Trong hành trình tạo nên những giá trị cho lĩnh vực phòng net, tin học và điện tử viễn thông nước nhà, Minh An Computer đã không ngừng nỗ lực để xây dựng thương hiệu trên thị trường. Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực, tay nghề của cán bộ công nhân viên, xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp riêng.

"Đội ngũ nhân viên của Minh An Computer là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trên hết chính là mọi thành viên trong đại gia đình Minh An đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, một khát vọng, hoài bão chung. Đó là hết mình vì sự phát triển của công ty, cũng như mang tới những giá trị tốt đẹp tới cho khách hàng theo đúng như giá trị cốt lõi ban đầu: "Tận tâm - đồng hành - chuyên nghiệp - khác biệt", đại diện công ty cho biết.

Công ty TNHH Tin Học Minh An

Tên viết tắt: Minh An Computer

Showroom: 91 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 1800.6321

Giấy đăng ký kinh doanh: 0108588845

Website: https://minhancomputer.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/minhancomputerhn